Con la moto in Municipio | il sindaco di Messina star sui social

Moto2 - GP Malesia 2019 : Alex Marquez avrà ancora il braccino? SeCondo match point iridato - ma Binder e Luthi si avvicinano… : Marc Marquez in MotoGP e Lorenzo Dalla Porta in Moto3 si sono già laureati campioni del mondo per la stagione 2019, ma c’è ancora una categoria in cui il titolo iridato non è ancora stato assegnato quando mancano solo due gare alla fine. Stiamo ovviamente parlando della classe Moto2, in cui Alex Marquez ha monopolizzato la scena praticamente per tutto il campionato prima di cominciare a rallentare proprio nel momento in cui si stava ...

MotoGP - Valentino Rossi lascerà nel 2020? Il Dottore a un bivio - la Yamaha vuole proseguire Con lui e Quartararo : tutti gli scenari : Il Mondiale MotoGP volge ormai al termine, mancano soltanto l’appuntamento in Malesia nel weekend e l’ultima gara di Valencia per chiudere la stagione. I piloti stanno già pensando al 2020, una stagione che non porterà gRossi cambi di scuderia e che vedrà nuovamente il solito film “Marquez contro tutti”. Il mercato del Motomondiale è però già in fermento per il 2021, potremmo assistere davvero a tantissimi scossoni e a ...

MotoGp – Lorenzo avvisato sin da subito - Marquez svela un retroscena : “sono stato sincero Con lui” : Marc Marquez e quel retroscena legato a Jorge Lorenzo: il campione del mondo svela di aver avvisato si da subito il suo compagno di squadra sulle difficoltà della Honda In Malesia è tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, il penultimo della stagione 2019 di MotoGp: domenica a Sepang si correrà una nuova gara spettacolare. Marquez cercherà sicuramente di ottenere l’ennesimo successo stagionale, o comunque di non ...

MotoGp – Valentino Rossi non molla mai : il Dottore a Sepang Con un carico di fiducia : Valentino Rossi pronto per affrontare un nuovo round: il Gp della Malesia regala sensazioni positive al Dottore Piloti arrivati a Sepang: è ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp della Malesia. Nonostante una serie di gare negativa, Valentino Rossi arriva in terra malese con un carico di ottimismo e fiducia, dovuti alla buona prestazione dello scorso anno sul circuito di Sepang, seppur rovinata da una amara ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Il distacco da Marquez è enorme - abbiamo difficoltà Con le gomme” : Andrea Dovizioso si proietta al penultimo atto della stagione del Mondiale 2019 di MotoGP sul tracciato di Sepang (Malesia), sperando di avere meno problemi dell’appuntamento in Australia. Il settimo posto a 15″294 dallo spagnolo della Honda Marc Marquez (campione del mondo) è l’evidenza dei soliti problemi in percorrenza di curva della Ducati che, sulla carta, su una pista “Stop&Go” come quella malese, dovrebbe ...

MotoGp – Dovizioso ammette i problemi della Ducati : “distacco enorme da Marquez - siamo in difficoltà Con la strategia” : Alla vigilia del weekend del Gp della Malesia, Andrea Dovizioso sottolinea i problemi della Ducati in stagione legati alla velocità e al distacco da Marquez Archiviato un deludente settimo posto nel Gp d’Australia, Andrea Dovizioso si approccia al Gp della Malesia con tanta voglia di riscatto. Il pilota Ducati vuole chiudere il discorso legato alla sua posizione sul podio al più presto, al fine di tenere dietro gli avversari e ...

Napoli - moto Contro auto : 20enne perde la vita in un incidente stradale : incidente mortale nella notte a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli: un giovane di soli vent'anni ha perso la vita mentre percorreva Via della Libertà a bordo del suo scooter. Il tremendo impatto I fatti si sono verificati questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, celebre comune dell'hinterland partenopeo: Giuliano Finicelli stava facendo ritorno a Cercola, dove viveva insieme ai genitori, dopo aver trascorso la serata nel pub ...

MotoGp – Meregalli Confida nei suoi piloti : “ecco come Vinales e Rossi arrivano in Malesia” : Maio Meregalli analizza il Gp della Malesia e le condizioni dei suoi piloti: le parole del team director Yamaha alla vigilia della gara di Sepang Si disputa domenica l’ultimo round del trittico asiatico di MotoGp: i piloti sono pronti per sfidarsi sul circuito di Sepang. arrivano in Malesia carichi e motivati, nonostante un weekend non troppo positivo in Australia, i piloti della Yamaha. Sempre supportati dal team, Vinales e Rossi ...

Tg1 - rivolta Contro il direttore Carbone in redazione : le ragioni del terremoto in Rai : Tensione alle stelle in Rai. Giuseppe Carboni, direttore del Tg1, è stato contestato dalla redazione, riunita in assemblea e apparsa unanime su un punto: la curva discendente dello share rende urgente un mutamento di rotta editoriale. Italia Oggi nella rubrica sui media evidenza la questione che in

Terremoto L’Aquila - la Consulta boccia la legge sulla ricostruzione : “Senza coperture” : La Corte Costituzionale ha bocciato l'intero articolato della legge regionale abruzzese n. 28/2018. Il provvedimento, approvato quando la giunta era guidata dal centrosinistra di Luciano D’Alfonso, è stato dichiarato incostituzionale perché "esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica".Continua a leggere

Terremoto L’Aquila - la Consulta boccia la legge abruzzese per la ricostruzione : “Solo ipotesi politica - non c’è neppure la relazione tecnica” : L’intero articolato della legge regionale abruzzese 28 del 2018 sulla ricostruzione de L’Aquila è incostituzionale perché “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica”. Lo ha stabilito la Consulta secondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria. L'articolo Terremoto ...