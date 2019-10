Como | 10mila euro e 1 | 3 kg di droga | arrestati

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Milano, 31 ott.(Adnkronos) - Avevanodie oltre 1,3 chili di. La polizia di, in due distinti interventi connessi tra di loro, ha arrestato due italiani per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 1,3 kg tra hashish e marijuana e denaro contante per

zazoomnews : Como: 10mila euro e 13 kg di droga arrestati (2) - #Como: #10mila #droga #arrestati -