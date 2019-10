Commissione anti-razzismo | centrodestra non vota | momento cupo per la politica italiana

Via libera alla “Commissione Segre” contro razzismo e antisemitismo. Ma il centrodestra si astiene - è polemica : Lega, FdI e FI si astengono: perplessità su alcuni contenuti del dispositivo, lesivi della libertà di espressione

Commissione Segre contro antisemitismo - centrodestra si astiene. Carfagna : “Tradiamo nostri valori” : Le forze di centrodestra - Lega, Fi e Fdi - si sono astenute in occasione del voto al Senato per istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio. Delusione da parte di alcuni esponenti di Fi, con Mara Carfagna che attacca il suo partito. Critiche anche da Pd e M5s.Continua a leggere

Via libera alla “Commissione Segre” contro razzismo e antisemitismo. Ma il centrodestra si astiene - è polemica : Lega, FdI e FI si astengono: perplessità su alcuni contenuti del dispositivo, lesivi della libertà di espressione

Commissione Segre contro razzismo e antisemitismo : il centrodestra si astiene : Salvini: «Non vogliamo bavagli e stato di polizia». Standing ovation dell’aula alla senatrice prima firmataria della proposta

Senato - nasce la Commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

Senato - nasce la Commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il Centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

Il centrodestra si astiene in Senato sulla mozione per la Commissione contro l'antisemitismo : “Con questi presupposti, e non per togliere nulla alla senatrice Segre a cui va la mia vicinanza, ma a queste condizioni la Lega si asterrà dal votare questa mozione”. Con queste parola la senatrice leghista Stefania Pucciarelli ha annunciato il voto sulla mozione Segre per una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, all’esame di Palazzo Madama. Anche Forza Italia, con le parole di Lucio ...

Tutta il centro-destra si astiene al Senato sulla mozione per la Commissione contro l'antisemitismo : “Con questi presupposti, e non per togliere nulla alla senatrice Segre a cui va la mia vicinanza, ma a queste condizioni la Lega si asterrà dal votare questa mozione”. Con queste parola la senatrice leghista Stefania Pucciarelli ha annunciato il voto sulla mozione Segre per una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, all’esame di Palazzo Madama. Anche Forza Italia, con le parole di Lucio ...

Anticipazioni americane Grey's Anatomy 16x08 : Meredith affronta la Commissione medica : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, si appresta a battere l'ennesimo record. Già noto come medical-Drama più longevo di tutti i tempi, il telefilm raggiungerà - con la 16x08 - i trecentocinquanta episodi. Un numero considerevole che si associa ad ascolti altrettanto sorprendenti. Le prime puntate dell'edizione 2019/2020 hanno infatti battuto le serie tv concorrenti aggiudicandosi, per cinque settimane di ...

Fincantieri - la Commissione Ue aprirà un’indagine sull’acquisizione della ex Stx France per violazione delle regole antitrust : La Commissione Ue aprirà un’indagine approfondita sull’acquisizione da parte di Fincantieri degli Chantiers de l’Atlantique (ex Stx France). L’operazione è stata notificata il 25 settembre e mercoledì scade la prima fase, quella entro cui le parti avrebbero dovuto offrire spontaneamente rimedi ai timori che l’antitrust aveva espresso già a gennaio, quando accettò di valutare il caso. Secondo quanto apprende l’Ansa, nessun ...

Regionali Umbria - Commissione Antimafia : “Dopo lo studio delle liste nessun dei candidati risulta impresentabile” : nessuno dei candidati risulta nelle condizioni ostative previste dalla cosiddetta legge Severino né da quelle previste dal Codice di regolamentazione della legge del 2018. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, aprendo la seduta odierna. Dunque non c’è nessun candidato “impresentabile” secondo l’Antimafia dopo lo studio delle liste in vista delle Regionali in Umbria. L'articolo ...

Ciclismo : l’avvocato di Marco Pantani sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia : Possibile svolta per quanto riguarda la situazione Marco Pantani. Lunedì pomeriggio alle 15 l’avvocato della famiglia del campione romagnolo, Antonio De Rensis, sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia. Le parole del legale come riportate da Tuttobiciweb: “Ci sono spunti importanti che sono stati trascurati dalla seconda indagine. Restiamo convinti che nelle dichiarazioni rese da esponenti di spicco della camorra ...

Il Segreto anticipazioni : Francisca Commissionerà la morte di Severo : Le anticipazioni delle prossime puntate del Segreto annunciano una nuova guerra tra i due grandi nemici della soap opera di Aurora Guerra. Francisca Montenegro, assetata di vendetta, commissionerà a Mauricio Godoy l'assassinio di Severo Santacruz, il presunto responsabile della paralisi di Maria Castaneda. Il Segreto: Francisca vuole vendicare Maria La faida tra Francisca e Severo entrerà nel vivo nel corso delle prossime puntate italiane dello ...

Italia Viva - prima proposta di legge è anti-fake news : Commissione anche per inchiesta nel sul referendum costituzionale perso da Renzi : I Renziani di Italia Viva chiedono l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta contro la disinformazione, per indagare “sui ‘casi di diffusione seriale e massiva’ delle fake news” nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge. Quindi considerando anche il 2016, anno del fallimento del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. È il contenuto del primo disegno di ...