Come è cambiato il mondo dell’auto a Milano

Facebook - Come ha cambiato il nostro modo di fare amicizia : Facebook festeggia il suo decimo compleanno in Italia. Sì, sono passati ben 10 anni da quando il social di Menlo Park è arrivato in Italia e, con lui, le sue community. I gruppi sono una caratteristica di Facebook e uno dei suoi punti di forza: diffusissimi in Italia, la versione delle community Facebook che conosciamo e usiamo oggi è stata introdotta nel 2010, ma la loro storia va in parallelo con quella della piattaforma stessa. ...

Detto Fatto - la rivelazione di Bianca Guaccero : "Perché sono finita in analisi - Come mi ha cambiato" : Tempo di confidenze per Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, che ha raccontato alcuni degli aspetti più intimi della sua personalità in una lunga intervista al settimanale Oggi. La Guaccero ha parlato anche delle sue insicurezze, e ha spiegato: "Se non avessi Fatto questo mestier

Live - Marco Columbro sbotta contro la D’Urso : «Non voglio fare una trasmissione sulla mia pelle. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito». Barbara : «Hai cambiato il cervello da Come ti conoscevo io» – Video : Marco Columbro - Live Non è la D'Urso L’ira furiosa di Marco Columbro in scena a Live – Non è la D’Urso. Ospite del talk show domenicale di Canale 5, il conduttore si è letteralmente scagliato contro Barbara D’Urso, colpevole, secondo lui, di avere messo in piazza i suoi presunti ‘problemi economici’. Indispettita, la padrona di casa ha risposto a tono al suo invitato senza però perdere la calma, tenendo ...

Come i grillini hanno cambiato idea sugli insulti a Laura Boldrini : “Cascati in fake news” : Lo racconta Flavio Alivernini nel suo libro "La grande nemica": sono molti gli esponenti del Movimento 5 Stelle ad aver cambiato idea, anni dopo il famoso post di Grillo sulla Boldrini "in macchina". E qualcuno, Come il capogruppo D'Uva, ammette candidamente di aver rilanciato fake news senza provare a verificare...Continua a leggere

Fine vita - Come Salvini ha cambiato idea sul caso di dj Fabo e sul suicidio assistito : Dopo la sentenza della Corte costituzionale che apre al suicidio assistito, il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra aver cambiato idea sul Fine vita. Oggi dice di essere "contrario al suicidio di Stato imposto per legge”. Ma nel febbraio 2017 chiedeva che fosse garantita "la libera scelta di ogni cittadino", sempre a proposito del caso di dj Fabo.Continua a leggere

Inter - Moratti : “Impressionato da Sensi - ha cambiato un po’ la squadra Come fece Sneijder” : “La famiglia Zhang è gentilissima, sia Steven che suo padre. Ci tengono moltissimo a fare bene e sono felici della situazione attuale. Sono molto impressionato da Sensi e dall’allenatore. Ci sono le basi per fare bene. Conte è bravo, nelle dichiarazioni che fa, nello spirito che ha dato alla squadra. Non mi aspettavo un Sensi così forte, è intelligente e ha velocità, ha cambiato un po’ la squadra come Sneijder. Derby? Non ...