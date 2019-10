Clima | il Cile annuncia | Madrid disposta ad ospitare il summit della Cop25

Cile - Pinera annulla il vertice Apec e il forum sul Clima Cop25 : L'articolo Cile, Pinera annulla il vertice Apec e il forum sul clima Cop25 proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Il Cile cancella i vertici su Clima e Asia-Pacifico. Piñera : "Devo agire come un padre" : Il governo Cileno non ospiterà più la conferenza globale sul clima in dicembre e il summit Asia-Pacifico a metà novembre. Lo ha detto il presidente Cileno Sebastian Pinera, spiegando che di fronte alle proteste di questi giorni la sua priorità è affrontare le richieste dei cittadini.È “con profondo dolore” che il Cile ha deciso di non ospitare più i due summit internazionali, ha detto ...

I cambiamenti Climatici rendono più difficile la lotta alle malattie : I cambiamenti climatici stanno gia’ rendendo piu’ difficile la lotta ad alcune malattie infettive, soprattutto la malaria. Lo ha affermato Peter Sands, il direttore esecutivo del Fondo Globale contro Hiv, Tb e malaria, durante un incontro con i giornalisti, in cui ha ribadito che il problema potrebbe rendere impossibile raggiungere gli obiettivi di eradicazione delle tre malattie entro il 2030. Il problema piu’ grave, ha ...

Cambiamento Climatico - perché è così difficile raccontare una guerra senza trama e senza eroi. L’analisi di Jonathan Safran Foer : Diciamo la verità: del Cambiamento climatico non ci importa nulla. Non neghiamo che sia vero: abbiamo letto articoli, ci siamo informati, magari ci siamo anche convertiti all’uso della borraccia o dell’auto elettrica. Conosciamo i fatti, ma percepiamo la crisi ambientale come una minaccia vaga e lontana, non siamo visceralmente convinti che stia accadendo davvero, qui e ora, a tutti noi. E se è così difficile crederci – e agire di conseguenza – ...