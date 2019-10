Clima | costante velocità spostamento per il ghiacciaio di Planpincieux

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Prosegue da parte di Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica della Valle d’Aosta, e con la consulenza del Cnr, il monitoraggio dellodeldi, nel Comune di Courmayeur. Sono di nuovo disponibili, sottolinea la Regione, anche i dati del monitoraggio fotografico, dai quali risulta che il settore C registra unomedio pari a 15 cm al giorno, il settore B, da 250mila m3 stimati, registra unomedio pari a 20 cm al giorno e il settore A registra unomedio pari a 20 cm al giorno. Negli ultimi 3 giorni, secondo il monitoraggio radar, il settore C risultain termini dirispetto ai valori riportati nel bollettino precedente, facendo ...

