Claudio Marchisio parla del furto | “Erano in cinque | ci hanno puntato le pistole alla

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “uomini sono entrati in casa nostra a Vinovo, mi chiedevano della cassaforte, ma noi non ce l’abbiamo. Non ci credevano, ma è davvero così. Allorapreso tutto ciò che potevano e sono andati via. Avevo paura per me, per mia moglie Roberta e ringraziavo il cielo che in casa non ci fossero i nostri figli. Erano a giocare a pallone, dovevano rientrare alle 8 accompagnati dal nonno e l’allenatore è stato il primo a insospettirsi perché non rispondevamo al telefono. Quando i rapinatori l’capitofatto in fretta, è stata la nostra fortuna”. Così l’ex calciatore della Juventus, 33 anni, ha ricostruito in un’intervista al Corriere della Sera i terribili momenti vissuti martedì pomeriggio, quandomalviventi sono riusciti ad eludere i sistemi di sicurezza e entrare in casa sua per derubarlo, minacciando lui e la moglie con le ...

SkyTG24 : Quattro persone con il volto coperto e armate di pistola hanno fatto irruzione nell'abitazione di Claudio… - angelomangiante : Momenti di terrore in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi con la famiglia. Mai. Un grande abbraccio a una bellissima… - PIERPARDO : Immagino la rabbia e lo spavento. Un grande abbraccio (in pubblico e in privato) per una bella persona come Claudio #Marchisio. -