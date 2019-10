Ciclismo | l’ex medico della Sky Richard Freeman ammette di aver ordinato testosterone

Ciclismo – Rivelazione shock - l’ex medico del Team Sky cambia versione : “ha detto molte bugie” : Freeman cambia la sua versione: si mette male per l’ex ciclista del Team Sky e della Federazione britannica Notizie davvero incredibili dall’Inghilterra: nelle ultime ore non si fa altro che parlare del caso Freeman, il cui processo è stato riaperto. L’ex medico del Team Sky e della Federazione britannica è coinvolto nel caso Triamcinolone: Freeman è accusato di aver ordinato 30 buste di Testogel, un prodotto che contiene ...

Ciclismo - Richard Freeman sotto processo : l’ex medico della Sky confessa di aver ordinato testosterone : Richard Freeman, medico del Team Sky e della Federazione Britannica di Ciclismo dal 2010 al 2015, è sotto accusa per aver ordinato testosterone nel maggio 2011. Negli anni in cui questo dottore era inserito nell’organico della corazzata che ora si chiama Team Ineos, la Gran Bretagna aveva letteralmente dominato le competizioni internazionali su pista (Olimpiadi di Londra 2012 e annessi Mondiali) ed erano arrivati i primi trionfi di Bradley ...

Ciclismo - nuovo arrivo in casa Bahrain-Merida : ufficiale l’ingaggio dell’ex iridato Mark Cavendish : L’ex campione del mondo del 2011 ha firmato per un anno con la Bahrain-Merida, lasciando la Dimension Data dopo tre stagioni Mark Cavendish inizia una nuova avventura, è ufficiale infatti il passaggio del corridore dell’Isola di Man alla Bahrain-Merida. Contratto annuale per l’ex campione del mondo su strada del 2011, che lascia dopo tre stagioni la Dimension Data per aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Fabio ...

Il campione di Ciclismo Mario Cipollini operato al cuore dopo udienza in tribunale con l’ex moglie : Il campione mondiale di Zolder 2002, Mario Cipollini, è stato ricoverato e operato al cuore in seguito ad un'udienza presso il tribunale di Lucca, in cui è in corso un processo dove l'ex ciclista è accusato di violenze ripetute dalla ex moglie. dopo l'intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando di stare bene, ma di vivere un momento di forte stress legato al processo.Continua a leggere

Ciclismo – Cipollini in ospedale : problemi al cuore per l’ex ciclista - i dettagli : Mario Cipollini ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti per problemi al cuore Paura per Mario Cipollini: l’ex ciclista italiano, recentemente sotto i riflettori per il processo che lo vede coinvolto dopo le accuse shock dell’ex moglie, adesso deve fare i conti con problemi di salute. Cipollini è infatti ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona per dei problemi al cuore. Cipollini è stato molto conciso: ...

Ciclismo – Poulidor ricoverato - si aggravano le condizioni dell’ex campione : “non parla quasi più” : Si aggravano le condizioni di Poulidor: l’ex campione di Ciclismo ricoverato in ospedale A pochi mesi dalla scomparsa di Felice Gimondi il mondo del Ciclismo vive nuovi momenti di apprensione questa volta per un campione francese: Raymond Poulidor è infatti ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Saint-Leonard de Noblat. L’83enne, 8 volte sul podio del Tour, vincitore di una Sanremo e della Vuelta, soffriva di un ...

Ciclismo – Processo Cipollini - la testimonianza shock dell’ex moglie : “mi ha puntato una pistola carica alla tempia” : Cipollini sempre più nei guai: la testimonianza dell’ex moglie nella seconda udienza è scioccante Prosegue il Processo che vede imputato per stalking, maltrattamenti in famiglia e lesioni Mario Cipollini, ex ciclista italiano. Ieri ha testimoniato contro l’ex marito Sabrina Laducci, nella seconda udienza di Lucca, durante la quale ha raccontato episodi shock. LaPresse/Fabio Ferrari “Eravamo nella nostra casa di Monte San ...

Mario Cipollini - la moglie dell’ex campione di Ciclismo : “Mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite” : “Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica“. A rivelarlo è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini nel corso della sua deposizione nel processo che vede l’atleta imputato con l’accusa di maltrattamenti e minacce contro la donna. L’episodio si è verificato prima del 2012 quando Sabrina Landucci e Mario Cipollini erano ancora ...

Ciclismo - l’ex moglie accusa Cipollini in tribunale : “Mi ha puntato una pistola alla tempia durante una lite” : Emergono particolari anche inquietanti nella seconda udienza del processo a Lucca che vede Mario Cipollini accusato di stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia, a danno dell’ex moglie Sabrina Landucci. Un matrimonio in cui, a detta della donna, le violenze sono state diverse: scenate, inseguimenti in auto e insulti di vario genere quasi una costante. Un contesto degno di un thriller. Nel corso del dibattimento, poi, è emerso un ...

Ciclismo - l’ex moglie accusa Cipollini in tribunale : “Mi ha puntato una pistola alla tempia durante una lite” : Emergono particolari anche inquietanti nella seconda udienza del processo a Lucca che vede Mario Cipollini accusato di stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia, a danno dell’ex moglie Sabrina Landucci. Un matrimonio in cui, a detta della donna, le violenze sono state diverse: scenate, inseguimenti in auto e insulti di vario genere quasi una costante. Un contesto degno di un thriller. Nel corso del dibattimento, poi, è emerso anche un ...