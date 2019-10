Ciclismo | il piano di Giulio Ciccone nel 2020 | un Giro d’Italia al servizio di Nibali e

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La stagione 2019 diè stata, senza ombra di dubbio, la più bella di tutte da che è passato professionista nel 2016. Tra la vittoria di tappa a Ponte di Legno e la conquista della maglia azzurra dei GPM ald’Italia, e i due giorni da sogno in maglia gialla al Tour de France, le due grandi corse a tappe di quest’anno lo hanno letteralmente consacrato come una delle punte più preziose delitaliano per quanto riguarda i grandi giri. Più passano le stagioni, più l’asticella delle responsabilità e degli obiettivi si alza. D’altronde il portacolori della Trek-Segafredo aveva fatto parlare di sé fin dal suo passaggio tra i professionisti alla corte dei Reverberi in Bardiani-CSF nel 2016, grazie ad un’annata veramente ottima e una vittoria di tappa alinaspettata e da vero finisseur. Quest’anno è arrivato in Trek dopo tre ...

