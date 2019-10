Ciclismo | il 2019 della consacrazione per Alberto Bettiol | il trionfo al Giro delle

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA. Prima giornata - qualificazioni inseguimento a squadre : secondi i quartetti azzurri! : iCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Grazie per averci seguito e buona serata a tutti gli appassionati di Ciclismo 17.50: Si chiude dunque con un soddisfacente doppio secondo posto la Prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Minsk per i quartetti italiani. Domani appuntamento in mattinata per la sessionbe che comprenderà anche la seconda fase dell’inseguimento a squadre. Si lotta per il podio ma soprattutto ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo : Archiviati i Campionati Europei 2019 di Apeldoorn, è già tempo di Coppa del Mondo. Il primo appuntamento da qui ai Mondiali del 2020 è quello di Minsk. La capitale della Bielorussia, protagonista quest’anno degli European Games, ospiterà da venerdì 1 novembre a domenica 3 la tappa inaugurale di questo percorso decisivo anche in prospettiva dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia si presenta da Nazione primatista in carica ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Questo fine settimana inizia la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista con la prima tappa che si svolgerà a Minsk, in Biellorussia, dall’uno al tre di novembre. L’Italia si presenta da campione in carica dell’inseguimento a squadre maschile e femminile, della corsa a punti femminile (con Maria Giulia Confalonieri) e dello Scratch femminile (con Martina Fidanza). La competizione inizierà venerdì 1 novembre alle 11.00. La prima ...

Ciclismo - Criterium di Saitama 2019 : Arashiro vince davanti a Bernal e Roglic. Matteo Trentin sesto - Froome assente : Yukiya Arashiro ha vinto il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse che si disputa nella città giapponese. Grande spettacolo e tanto pubblico per l’evento celebrativo messo in piedi da ASO (la società organizzatrice del Tour de France), la corsa di 59,5 chilometri ha regalato l’attacco del padrone di casa all’ultimo giro e così l’alfiere della Bahrain-Merida è riuscito a imporsi precedendo in volata il colombiano Egan ...

Ciclismo - Giro della Nuova Caledonia 2019 : Manuele Tarozzi fa esultare la rappresentativa azzurra e completa la sfilza di trionfi : Era iniziata subito con prestazioni positive l’avventura degli atleti italiani al 49ème Tour Cycliste Air France de Nouvelle Calédonie 2019, grazie alla vittoria nella cronometro d’apertura del trentino Riccardo Lucca. Nei giorni a seguire la formazione italiana Pontoni / Casa-Italia ha esultato per le affermazioni di Jalel Duranti nello sprint ristretto a quattro nella seconda tappa, poi la terza frazione con arrivo in salita sullo ...

Ciclismo - Ranking UCI (23 ottobre) : Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia Viviani nono - Italia seconda Nazione : Mancano appena quattro giorni al termine ufficiale della stagione di Ciclismo su strada, l’annata si concluderà domenica 27 ottobre con una corsa di terza fascia in Turchia. Sostanzialmente il 2019 è ormai alle spalle, questo è periodo di presentazioni dei prossimi Grandi Giri, di pianificazione dei programmi per la prossima stagione e di chiusura delle classifiche. Al termine del Tour of Guangxi (ultima prova del calendario World Tour ...

Ciclismo femminile - World Tour 2019 : Marianne Vos vince la classifica - sesta Marta Bastianelli : Marianne Vos con il terzo posto al Tour of Guangxi femminile ha conquistato la classifica del World Tour di Ciclismo femminile: l’olandese della CCC-Liv ha tenuto dietro la connazionale Annemiek van Vleuten, della Mitchelton-Scott, per 125 punti (1592 contro 1467). Sono state 19 nel complesso le vittorie di Vos nel 2019. Queste le parole dell’olandese a CyclingNews.com: “Non è stato davvero un obiettivo per tutta la stagione, ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Paternoster-Confalonieri quarte nella madison - sesto posto per Viviani-Consonni : Cala il sipario sugli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Oggi al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda) si è svolta la quinta e ultima giornata di gare di questa rassegna continentale, in cui sono stati assegnati i titoli nelle restanti quattro specialità in programma. Nessuna medaglia per l’Italia, che chiude così a quota cinque, al sesto posto nel medagliere, vinto dall’Olanda. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. nella ...

