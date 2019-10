Ci marchiano come il bestiame. Polizia in tumulto contro il Pd

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo La proposta di legge: codici identificativi sui caschi degli agenti. I sindacati: "Pericoloso". La Lega: "Pd li tratta da delinquenti"La proposta di legge del Pd prosegue il suo corso, approda in Commissione alla Camera, poi forse arriverà in Aula. Ma l'idea di ritrovarsi con dei codici identificativi su casco e divisa non piace per nulla ai poliziotti. Anzi. Lo considerano un "pericolo" in un "momento storico" in cui gli agenti sono sempre più esposti alle aggressioni.Prima i fatti. Il pdl è stato partorito da Giuditta Pini, onorevole esponente del Partito Democratico. La legge di cinque articoli prevede che i poliziotti debbano portare su casco, gilet tattico e uniforme un "codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa". L'obiettivo è quello di adeguarsi di "strumenti per la tutela dei cittadini"...

