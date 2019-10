Chris Martin ha raccontato che il nuovo album dei Coldplay sarà “molto sexy e ispirato a

Dakota Johnson ha festeggiato i 30 anni con Chris Martin e un sacco di altre star : Presente anche la ex di lui, Gwyneth Paltrow The post Dakota Johnson ha festeggiato i 30 anni con Chris Martin e un sacco di altre star appeared first on News Mtv Italia.

Adele - Beyoncé e Chris Martin insieme in una canzone? : A rivelarlo è Ryan Tedder The post Adele, Beyoncé e Chris Martin insieme in una canzone? appeared first on News Mtv Italia.

Melanie Griffith - che adora Chris Martin - fidanzato della figlia Dakota Johnson : Chris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonUna suocera per amica. Chris Martin può dormire sonni tranquilli: Melanie Griffith, regina di Hollywood e sopratttutto mamma di Dakota Johnson, è dalla sua parte. L’attrice durante una festa della Fondazione Farrah Fawcett Tex-Mex ha ...

Melania Griffith : “Chris Martin e mia figlia Dakota insieme? Fantastici!” : Dakota Johnson e Chris Martin, l’amore continua: ora parla la mamma della ragazza, la famosa attrice Melania Griffith Melania Griffith non può che essere felice del fidanzato di Dakota Johnson, sua figlia. Chi è? L’amatissimo cantante dei Coldplay Chris Martin. L’attrice 62enne si è lasciata andare e ha speso qualche parola in più su questa […] L'articolo Melania Griffith: “Chris Martin e mia figlia Dakota insieme? ...

Alessia Marcuzzi : Mi farei tentare da Bradley Cooper o Chris Martin : Per la prima volta nella sua carriera la presentatrice sarà al timone di “Temptation Island Vip”, in onda su Canale 5 prossimamente. Molte le sorprese in arrivo, tra coppie che scoppiano e che invece resistono all'eco delle sirene tentatrici.\\ Sarà Alessia Marcuzzi a raccogliere l'eredità di Simona Ventura della seconda edizione di “Temptation Island Vip”, in onda in prima serata su Canale 5 prossimamente. La biondissima ...

Gwyneth Paltrow e Chris Martin una famiglia “allargata” : tutti insieme al mare con i nuovi compagni : Non è una cosa di tutti i giorni vedere due ex frequentarsi insieme ai nuovi compagni, ma per Chris Martin e Gwyneth Paltrow è la quotidianità. Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk sono stati avvistati insieme all’ex marito di Gwyneth, Chris Martin e alla sua fidanzata, l’attrice Dakota Johnson al mare negli Hampton. tutti e quattro di buonumore hanno passato una bellissima giornata insieme, come una coppia di amici. Da una parte ...