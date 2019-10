Chiedo a Conte un vertice sulla Libia

Manovra - sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - i cittadini in giro mi Chiedono una svolta” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...

Governo : Conte - ‘a partiti Chiedo spirito di squadra’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro” che gli esponenti di forze politiche “lavorano anche per incrementare il consenso, ma se diventa priorità rispetto all’obiettivo comune per i cittadini significa guardare a un interesse di parte, ci sono già passato. Io chiedo alle forze politiche quello che è normale: essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra per lavorare a questo progetto ...

Conte rivela : “Mai aperto un libro di matematica - Chiedo scusa ai miei prof. Io friendzonato? Sì - una ragazza lo fece” : “La materia che più ho odiato? Non la odiavo, però posso confessare di non aver mai aperto un libro di matematica. chiedo scusa ai miei prof”. Nell’intervista a Skuola.net, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde alle domande degli studenti. “Io friendzonato? Sì, una volta una ragazza lo fece. Ma ho friendzonato diverse volte anche io” ha scherzato Conte. Video Skuola.net L'articolo Conte rivela: ...

Governo ultime notizie : Conte “Chiedo patto contro evasione fiscale” : Governo ultime notizie: Conte “chiedo patto contro evasione fiscale” Il primo ministro Giuseppe Conte prova a segnare il cammino dell’esecutivo giallorosso e parla di uno dei più importanti programmi per contrastare l’evasione fiscale. Il premier si è così esposto su uno dei temi più rilevanti e cruciali per uno Stato: la capacità di assottigliare la differenza tra il gettito fiscale potenziale e quello effettivamente incamerato. ...

Conte : "Chiedo patto agli italiani contro l'evasione" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva per quanto riguarda sopratutto la gestione dei rimpatri e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura per Malta". Di Maio per il nostro commercio punta su India e Cina

Conte : “Contro l’evasione Chiedo un patto con tutti gli italiani onesti - poi pagheremo tutti meno” : Il premier Conte anticipa da New York un provvedimento nuovo contro l'evasione fiscale: "Il vero problema, endemico, del nostro Paese, è la maggiore iniquità, bisogna pagare tutti per pagare meno tasse. Mi sto convincendo che bisogna intervenire radicalmente", ha detto a margine all'Assemblea Generale dell'Onu.Continua a leggere

Fisco - Conte : "Chiedo un patto agli italiani contro l'evasione - alla fine pagheremo tutti di meno" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura"

Nicola Zingaretti : "A Conte e M5s Chiedo lealtà" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è intervenuto oggi alla Festa dell'Unità di Ravenna e nel suo discorso conclusivo, ora che il governo Conte 2 è ad un passo dall'ottenere la fiducia in Parlamento, si è rivolto direttamente al Movimento 5 Stelle e al Presidente del Consiglio, chiedendo loro lealtà.Dopo quanto accaduto con l'esecutivo gialloverde, costellato da litigi e scontri pubblici per la quasi totalità della sua ...

Zingaretti : "A Conte e M5s Chiedo lealtà" : “Nicola, Nicola, Nicola!”. Questo è stato l’urlo della Festa delll’Unità di Ravenna per Nicola Zingaretti. Il segretario del Partito democratico ha subito parlato del nuovo esecutivo giallo-rosso e ha mandato un messaggio ai suoi nuovi alleati politici: “A Conte e al M5s dico, anche dieci volte, chiedo una cosa rivoluzionaria: la lealtà”. E sulla nascita del nuovo governo, dopo gli ...