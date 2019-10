“Chiedi ad Amanda” | la Knox terrà una rubrica di consigli su un settimanale Scoppia la

“Chiedi ad Amanda” - la Knox parlerà di amore e vita per il giornale del marito : la sua rubrica : La 32enne statunitense, accusata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, dispenserà consigli sulla vita e sull'amore. Per il direttore del giornale, il Westside Seattle, gli anni trascorsi in prigione "per un omicidio che non ha commesso" le hanno dato "una prospettiva unica di vita"Continua a leggere