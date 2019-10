C’è un’azienda che assume solo persone dai 50 anni in su e che hanno problemi economici

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) C’èin Toscana, la Mr Kelp, che ha deciso direchepiù di 40e cheun disperato bisogno di lavorare. Questa azienda, la MrKelp è nel settore dei multiservizi,e ha preso una decisone importante: far lavorare alle proprie dipendenze chi, a causa della crisi, da un giorno all’altro si è ritrovata senza lavoro. Questa azienda, nella persona del suo fondatore, Alessandro Marzocca ha spiegato così: “Abbiamo optato per assunzioni che privilegiassero l’inserimento di donne e uomini che avessero perso il proprio lavoro per colpa della crisi…. Vogliamo dare opportunità asui cinquanta che si trovano in difficoltà, aiutandole a reinserirsi nel mondo del lavoro.” Alessandro non è l’unico fondatore , ci sono anche altre due soci, Simone Orselli e Serena Proferi. La loro azienda si occupa di pulizie degli immobili, ...

