Casting per un film con Loretta Goggi e co-prodotto da Rai Cinema e per uno spettacolo

Come partecipare a 'Avanti un Altro!' : al via i Casting per i concorrenti : Tutte le informazioni per candidarsi alla prossima edizione del game show condotto da Paolo Bonolis nel preserale di Canale...

La Corrida 2020 - aperti i Casting : ecco come partecipare : Tornano a squillare le trombe de La Corrida, il varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, ora in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Lo show, giunto su Rai 1 dopo essere stato nel catalogo su Canale 5 dal 1986 al 2011, partirà con la terza edizione il prossimo marzo, ma i casting sono già ufficialmente aperti.come diffuso dal profilo Instagram della trasmissione, è possibile iscriversi ai provini della prossima edizione del ...

Casting per un film da girare a Milano e per uno spot con riprese a Roma : Casting aperti per la ricerca di comparse e figuranti speciali per il film 'Il venditore di donne', da girare prossimamente a Milano. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per uno spot con riprese da effettuarsi a Roma. Un film Per la realizzazione di un film diretto dal regista Fabio Resinaro e dal titolo 'Il venditore di donne', sono attualmente in corso le selezioni di figuranti speciali e di comparse. Le riprese verranno ...

Casting per una fiction televisiva curata da Cineworld Roma e per una web serie : Casting attualmente aperti e curati da Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di figure attoriali (per piccoli ruoli e come figuranti speciali), per la realizzazione di una fiction importante per la televisione. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, sia di adulti che di minorenni, per la realizzazione di una serie interessante destinata al web e correlata alle attività della Nuova Accademia di Belle Arti di ...

Zingaretti apre il Casting per il nuovo sindaco di Roma : Roma. La sindacatura Raggi procede tra quelle che il sindaco, ieri, definiva “macerie del passato” (secondo lei ereditate dai predecessori) e che i suoi detrattori descrivono come macerie del presente, dai trasporti ai rifiuti all’allarmante disimpegno degli investitori. Dovrebbe quindi spalancarsi

Casting per un nuovo programma tv di Sky e per un musical : Casting tuttora aperti per la realizzazione di un nuovo programma televisivo le cui riprese verranno effettuate in Maremma e che andrà poi in onda su Sky. Sono, inoltre, aperte le selezioni per realizzare un importante musical dedicato al grande musicista e cantante Renato Carosone che verrà poi proposto in alcuni importanti teatri partenopei. Un programma Sky Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo, che andrà poi in onda sui ...

Casting per una serie televisiva Sky diretta da Luca Guadagnino e un film di Dado Martino : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di un po' tutte le età per la serie televisiva ''We are who we are'' che andrà in onda sui canali Sky e sarà diretta dal regista Luca Guadagnino. I prossimi Casting sono correlati a riprese da effettuarsi prossimamente ad Asiago, in provincia di Vicenza. Sono poi ancora in corso le selezioni di attori e comparse per il nuovo film ''Tutto il mondo è palese'' diretto ...

Casting per la serie Tv spagnola 'Los Espalbilados' e per uno short film : Sono ancora in corso i Casting finalizzati alla ricerca di numerose comparse per la serie televisiva spagnola Los Espalbilados. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Ischia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per realizzare un interessante cortometraggio da girare prossimamente in provincia di Piacenza. Los Espalbilados Per la realizzazione di una serie televisiva spagnola dal titolo Las Espalbilados ...

Casting per un film prodotto da Rai Cinema e Rodeo Drive e per una web serie : In queste settimane ci sono varie opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Dei Casting sono attualmente aperti per la ricerca di figuranti per un film dal titolo Divorzio a Las Vegas. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici, figuranti speciali, comparse, personale tecnico per la realizzazione di una web serie. Un film Per il film dal titolo Divorzio a Las Vegas, diretto dal regista Umberto Carteni, sono attualmente in ...

Casting per un film da girare a Napoli per Netflix e per un programma Tv : Sono attualmente in pieno corso le selezioni, curate da Klab4 film, finalizzate alla realizzazione di un nuovo film le cui riprese verranno effettuate a Napoli e che verrà successivamente trasmesso sulla ben nota piattaforma Netflix. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura della nota casa di produzione televisiva Corima, per la realizzazione di un programma televisivo totalmente correlato a problematiche di ordine legale e con riprese ...

Casting per 'Amore Criminale' e per un corto da girare a Bologna : In queste settimane non mancano le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare, sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per la docu-fiction Amore Criminale, in onda su Rai 3, e anche quelle per alcuni ruoli di uno short film da girare prossimamente a Bologna. Una docufiction di Rai 3 Casting attualmente aperti per la nota docu-fiction in onda su Rai 3 e dal titolo Amore Criminale. Attualmente, la richiesta ...

Casting per uno spettacolo con Enrico Brignano e per una produzione cinematografica : Casting tuttora in corso per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Un'ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano nel ruolo di protagonista principale, e per un importante progetto di carattere cinematografico, prodotto da Other Season Production, una importante casa di produzione italo-spagnola. Un'ora sola vi vorrei Sono attualmente in corso le selezioni per un importante spettacolo con il noto attore Enrico Brignano come protagonista ...

Casting per un film co-prodotto anche da Rai Cinema e per 'Dancing Day' a Cinecittà World : In questo periodo ci sono dei Casting aperti per la ricerca di figuranti speciali per la realizzazione del film, diretto dal regista Samuele Rossi e co-prodotto da Rai Cinema e da altre case di produzione Cinematografiche, dal titolo Glass Boy - Il bambino di vetro. Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini, in gruppi di almeno cinque elementi, per l'importante manifestazione Dancing Day che si svolgerà ...

Casting per la produzione teatrale 'Game Over' e per la compagnia 'Sonics' : Non mancano in queste settimane le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Sono infatti attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici e performers per la realizzazione di una nuova produzione teatrale, di inQuanto Teatro e dal titolo Game Over. Sono inoltre aperte le selezioni di performers con abilità particolari per la compagnia di acrobati Sonics. Game Over Per una nuova produzione teatrale dal titolo Game Over e ...