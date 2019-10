Casamonica - Le mani su Roma | stasera la prima parte dello speciale su Nove

Casamonica – Le mani su Roma : Nello Trocchia racconta sul Nove i crimini del clan : Nello Trocchia “Se non ci si vive è difficile immaginarlo. Non si pensa possano esistere in una città reale zone completamente franche“. Ci sarà anche la testimonianza di Virginia Raggi nel reportage Casamonica – Le mani su Roma, realizzato dal giornalista Nello Trocchia per il canale Nove e in onda in prima tv in due appuntamenti: domani, giovedì 31 ottobre, e lunedì 4 Novembre alle 21.25. Il documentario racconterà la vita di ...