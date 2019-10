Carlo Freccero a Blogo : "La Domenica Ventura sotto le aspettative - ma ora trovata chiave". E su Fazio - De Martino e The Voice : A margine della conferenza stampa di presentazione di #Ragazzicontro, tenutasi oggi a Roma, in Viale Mazzini, Blogo ha rivolto alcune domande a Carlo Freccero. Il direttore di Rai2 ha fatto una sorta di bilancio del suo mandato, che tra meno di un mese arriverà a termine (ai nostri microfoni ha ribadito che non ci saranno proroghe). Dalle difficoltà riscontrate da La Domenica Ventura di Simona Ventura ("sotto le aspettative, ma forse adesso ...

Il Collegio 4 al martedì contro La Strada di Casa 2 : Carlo Freccero colpisce ancora - avrà successo? : Il Collegio 4 si prepara per il suo debutto mentre il pubblico della Rai si spacca. La serata scelta per la messa in onda della nuova edizione del docu-reality di Rai2 è quella del martedì e questo significa che lo scontro è assicurato ma non solo con il suo competitor diretto ma addirittura con la rete ammiraglia della tv pubblica. Uno scontro tra Rai1 e Rai2, ovvero tra La Strada di Casa 2 e Il Collegio 4, questo è quello che andrà in scena ...

Che tempo che fa - Carlo Freccero in trincea per Fabio Fazio : "Bene lo share - si può solo crescere" : Al suo ritorno in onda su Rai 2, Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, ha registrato uno share del 5% e 982 mila spettatori nell'anteprima, 8,2% di share e 1.907.000 telespettatori dopo le 21. Risultati che si prestano a differenti interpretazioni. Ora sui numeri si esprime anche i

Pomeriggio Cinque - Giovanni Ciacci rifiuta le ’scuse’ di Carlo Freccero : Giovanni Ciacci - Pomeriggio Cinque Continua a far discutere la querelle esplosa tra Giovanni Ciacci e Carlo Freccero. Accusato ingiustamente di essere stato condannato per ricettazione al termine di una causa legale intrapresa dalla Rai ai suoi danni, ospite di Pomeriggio Cinque l’ex volto di Detto Fatto ha chiarito nuovamente la sua posizione sulla spinosa questione, confermando – di fronte a Barbara D’Urso – la sua ...

Nella mia cucina - il programma di Carlo Cracco diventa un caso politico. Freccero : “E’ pagato dalla pubblicità - bisogna rispettare il contratto” : Nella mia cucina, il nuovo programma di Carlo Cracco in onda nel pomeriggio di Rai2, rischia di diventare un caso politico-televisivo. Non solo per i bassi ascolti, fermi tra il 2 e il 3% di share, ma per le dichiarazioni rilasciate ieri al FattoQuotidiano.it dal direttore Carlo Freccero: “E’ un programma pagato dalla pubblicità, invece di fare audience porta soldi. Mi aspettavo di più? Sinceramente no, non è da considerare come un ...

Carlo Freccero non sarà più direttore di Rai2 da fine novembre - quando scadrà il suo contratto : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato che a fine novembre lascerà il suo incarico, come previsto: durante la presentazione del film Bangla a Roma ha detto che «vado via allo scadere del contratto, il 28 o il 29

Carlo Freccero : "Rai 2 in crisi? Ne riparleremo a novembre!" : Ci sono dei nodi al pettine da risolvere per Carlo Freccero che si appresta a terminare il suo secondo mandato da direttore di Rai 2 il prossimo 28 novembre, giorno in cui lascerà le chiavi al suo successore. Prima di quella data però ci dovrà fare il bilancio di una partenza di stagione 2019/20 che non si può ritenere rosa e fiori sul fronte degli ascolti poco sorridenti e per una disamina di quanto sta succedendo, un'intervista concessa al ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci inchioda Carlo Freccero : "Condannato? Lo querelo" - volano gli stracci : Carlo Freccero, consigliere di amministrazione Rai e direttore di Rai 2, ha rilasciato un'intervista al Magazine del Fatto Quotidiano, sostenendo che "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. È stato lui a dare le dimissioni". Dich

Carlo Freccero : «La mia Rai 2 inizia adesso. Da Fazio mi aspetto l’8%. Ventura a nozze con i fichi secchi ma ce la farà. Detto Fatto spostato per tutelare Rai 1» : Carlo Freccero L’annunciata rivoluzione di Carlo Freccero a Rai 2 deve ancora compiersi. A dichiararlo è lo stesso direttore: “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. Per i bilanci aspettiamo il 28 novembre, il giorno in cui finirà il mio mandato” ha spiegato in un’intervista al ...

Carlo Freccero : “La mia RaiDue non è in crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...