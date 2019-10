CAOS SIRIA Frattini | se viene divisa tra Erdogan e Sauditi | salta anche la Libia

CAOS SIRIA/ "Turchia e Usa hanno lasciato entrare i terroristi - la Russia ci difende" : 'Ridateci il nostro Paese': è il grido che giunge dal popolo SIRIAno, dilaniato da otto anni di guerre per motivi economici decisi da altri paesi

CAOS SIRIA/ Il ritiro dei curdi? Erdogan si prepari - subirà attentati : I curdi si ritirano dai confini turchi, ma Erdogan sembra diventato una marionetta nelle mani di Putin, ecco di cosa si tratta

CAOS SIRIA/ Erdogan - Putin e Iran : di chi è il "nuovo" Medio oriente? : La Russia, anche grazie al ruolo svolto dalla Turchia, sta risultando essere la vera vincitrice della partita Mediorientale

CAOS SIRIA/ La trappola delle armi "non convenzionali" contro i curdi è pronta : La 'zona cuscinetto' sarà tale solo se sarà una forza terza a controllarla. E i curdi, traditi dagli Usa, lasceranno liberi i prigionieri dell'Isis.

CAOS SIRIA/ L'Occidente è la prima vittima del risiko di Assad - Erdogan e Putin : I curdi hanno dovuto chiedere il supporto di Assad per fermare l'avanzata turca. Non sarà gratis. Ma anche i curdi, come dice Trump, non sono angeli

CAOS SIRIA/ "Erdogan vuole rifare il califfato - solo Assad può fermarlo" : Grazie alla mediazione russa, i curdi hanno trovato un accordo con la SIRIA per difendersi dall'invasione turca, il quadro della situazione

CAOS SIRIA/ Così Putin può rovinare i piani di Erdogan : Il falso problema della vendita di armi alla Turchia, che non ne ha bisogno per sconfiggere i curdi, e il ruolo della Russia, alleata con curdi e SIRIAni

CAOS SIRIA/ Erdogan - il nuovo califfato - da fermare - e i cristiani dimenticati : I cristiani mediorientali sono stati dimenticati. Erdogan ha un progetto, pericoloso, che va fermato al più presto. Ora l'Isis lavora per lui

CAOS SIRIA/ Trump e l'effetto-Vietnam che cambia di nuovo tutto : Le decisioni di Trump che hanno dato il via libera a Erdogan rimescolano di nuovo tutta la situazione mediorientale. Con esiti imprevedibili

Siria - la città di Qamishlo precipita nel CAOS. Raid turchi su carcere : “5 miliziani Isis in fuga” Esplode autobomba : “Quattro persone uccise” : A poche ore dall’inizio delle operazioni militari della turchia nel nord della Siria, Qamishlo è piombata nel caos. Nella città, che sorge nella zona sotto il controllo delle autorità curde, a est rispetto all’area in cui operano le forze di Ankara, è esplosa un’autobomba causando “diverse vittime“. Secondo l’emittente panaraba Al Arabiya, quattro persone sarebbero morte e altre nove sarebbero rimaste ferite. Tra le ...

Siria - CAOS nel campo dei familiari dell’Isis. Autorità curde : “Si ribellano per fuggire” : Le Sdf (Forze democratiche Siriane), i battaglioni guidati dai curdi, hanno diffuso oggi un video di proteste all’interno del campo in cui sono detenuti i familiari dell’Isis. “Si ribellano per cercare di evadere” hanno scritto le Autorità curde. L’altro ieri, nello stesso campo, che ospita circa 60mila persone, alcune donne hanno attaccato la sicurezza interna. In più, sono state trovate alcuni dispositivi ...

Cecilia - studentessa italiana volontaria in Siria : “Qui è il CAOS - la Turchia attacca pure le dighe” : Cecilia, una studentessa di medicina di 23 anni, si trova a Qamishlo, nel nord-est della Siria, dove lavora come coordinatrice sanitaria per una Ong. Fanpage.it l’ha intervista per conoscere la situazione sul terreno dopo l’attacco dell’esercito turco sulle città curde. "Si prospetta un genocidio", avverte Cecilia.Continua a leggere