Campagna “Ristoranti Contro la Fame” | anche a Roma arriva Il “Cibo buono due volte”

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Milano – lo scorso 16 ottobre, in occasione del World Food Day, ha preso il via la 5° edizione dila(www.ristorantilafame.it ), che si concluderà il prossimo 31 dicembre. Progetto internazionale di grande successo in Spagna e Regno Unito, ma attivoin Francia, Perù, Colombia, Bolivia e Guatemala, si tiene in Italia dal 2015 dove finora ha consegnato questi risultati complessivi: oltre 600 RISTORANTI coinvolti; circa 500.000 CLIENTI raggiunti; circa 350.000 EURO raccolti; oltre 12.000 BAMBINI hanno potuto ricevere trattamenti salvavita di cibo terapeutico pronto all’uso La raccolta fondi che sta alla base dellaprevede due meccanismi, che possono convivere tra loro: DONAZIONE DEL RISTORANTE: attraverso il piatto o il menù solidale il Ristorante dona 2€ per ciascun piatto o menù solidale venduto, scelto dal ristorante per tutto il ...

