Camera Usa avvia procedura impeachment | ira Trump Pelosi | “In gioco la democrazia”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ladel Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nelladicontro il presidente, Donald, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire lacontro Bill Clinton, la, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti alle istruzioni dei loro partiti, ad eccezione di due democratici che hanno votato contro. Per la speaker, Nancy, e' una misura per difendere i principi della Costituzione americana. "Innon c'e' nient'altro che la nostra democrazia", ha spiegato in conferenza stampa prima della votazione.ha poi avvertito che ora "si aprira' una fase nuova dell'indagine, una fase pubblica in cui i cittadini americani potranno vedere con i ...

