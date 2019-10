Calciomercato Juventus | Paratici pronto per la follia Ecco il centravanti

Fonte : juvedipendenza

(Di giovedì 31 ottobre 2019)– Bianconeri molto attivi sul fronte. L’obiettivo risponde al nome del giovanissimo Erling Braut Håland, che sta continuando a sorprendere sia nella Bundesliga austriaca, che in Champions League. L’attaccante, viste le sue splendide prestazioni, ha catturato su di se l’attenzione di moltissimi importanti club, tra i quali non poteva mancare la. Haaland: tutto èper l’assalto alNon è una novità quella dell’interessamento dei bianconeri per l’attaccante classe 2000 del Red Bull Salisburgo, ma di certo c’è che i bianconeri stanno facendo sul serio per provare ad assicurarsene le prestazioni. Secondo quanto riferito in Spagna, e precisamente da Don Balon, la squadra piemontese sarebbe pronta a fare follie per acquistarne il cartellino; l’intenzione della, ...

GoalItalia : La Juventus studia il prossimo colpo: occhi in casa Tottenham, oltre ad Eriksen piace anche Son ???? - romeoagresti : #Juve al lavoro per chiudere l’arrivo di #Soulé (2003) dal #Velez // Juve are working on signing Soulé from Velez… - GoalItalia : La Juve pensa in grande: per Kylian Mbappé ci vogliono 380 milioni ? -