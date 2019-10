Calcio | Serie A 2019-2020 | nel posticipo della decima giornata torna alla vittoria il

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Arriva finalmente laper il Milan. Dopo il doppio stop con Roma e Lecce e il cambio in panchina con l’arrivo di Stefano Pioli,a timbrare il cartellino la squadra rossonera che si impone in casa, a San Siro, neldel turno infrasettimanale, valevole per ladel campionato di. Spal battuta per 1-0 dal sinistro fatato di Suso. Pioli lascia a sorpresa in panchina proprio il futuro protagonista dell’incontro, schierando Castillejo sulla fascia destra dal primo minuto. È proprio lo spagnolo a trovare l’opportunità più importante del primo tempo: non riesce però a metterla dentro con un tap-in da due passi che si infrange sulla traversa al 12′. Oltre la già citata, poche occasioni nei primi 45′ da entrambi i lati. Cambi per Pioli nella ripresa: entra Suso e cambia il match. Piatek conquista ...

Gazzetta_it : Furia Napoli per il contatto #Kjaer - #Llorente: ma è giusto non dare rigore, ecco perché #NapoliAtalanta… - MarcelloChirico : #JuventusGenoa #JuveGenoa E il doppio giallo??per Cassata è stato eccessivo, e il rigore non c'era, e il calcio è… - CorSport : I tifosi protestano per #Irrati e #Giacomelli, l'#Aia li blocca su Twitter -