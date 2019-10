Calabria | scossa di terremoto nel mar Ionio | avvertita a Crotone

Terremoto oggi - forte scossa in Calabria - la terra trema vicino a Crotone : Una forte scossa di Terremoto è stata rivelata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 3.9, è avvenuto in mare a pochi chilometri da Crotone in Calabria. Il Terremoto è stato registrato alle ore 7,58 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a un profondità di 20 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è stato avvertito su tutta la costa Jonica calabrese e in ...

Terremoto Calabria : scossa al largo di Crotone [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato nel Mar Ionio Settentrionale, al largo di Crotone (Calabria), alle 07:58:59, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Calabria: scossa al largo di Crotone [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria : paura nello Stretto : Pochi secondi fa, una Scossa di terremoto preceduta da un boato è stata distintamente avvertita a Messina e Reggio Calabria. Al momento non è nota la magnitudo della Scossa, ne’ l’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria: paura nello Stretto sembra essere il primo su Meteo Web.

Scalea. Nuova scossa di terremoto : paura in Calabria : Nuova scossa di terremoto in provincia di Cosenza. Il sisma di magnitudo 3.4 si è registrato alle 15:21 di sabato

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Cosenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 15:20. L’epicentro è stato localizzato in mare, vicino a Scalea in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 26.7 Km di profondità. Il sisma si è verificato nella stessa zona interessata ieri mattina da una scossa di magnitudo 4.4 che ha generato panico e paura nelle popolazioni calabresi. L'articolo Terremoto ...

Forte scossa in Calabria - esperto : “Si deve pensare al terremoto quando non c’è” : Non ci sono segnalazioni di danni dopo la Forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 di questa mattina, con epicentro al largo della costa tirrenica della Calabria. “Facciamo un monitoraggio continuo sul territorio e abbiamo già sentito tutti i sindaci della fascia tirrenica cosentina – ha dichiarato all’Agi Michele Folino Gallo, che guida l’Unita’ operativa “Gestione dei Rischi Naturali e Antropici” della ...

Forte scossa di terremoto in Calabria : paura e gente in strada : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata intorno alle 6:30 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. La scossa è stata registrata dall’Ingv ad una profondità di 11 chilometri ed è stata avvertita nell’area di Cosenza. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Il terremoto è stata avvertito in tutta la costa tirrenica della la provincia di Cosenza, fino in ...

Calabria - scossa di terremoto all'alba : "Non ci sono danni" : Luca Sablone Poco dopo anche una seconda scossa, più lieve: arrivano rassicurazioni della protezione civile. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Sapri-Paola Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea, con epicentro localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma in Calabria non avrebbe provocato alcun danno: lo si evince dai primi ...

Terremoto Calabria : scossa avvertita anche sul Pollino - colpito da un forte sisma nel 2012 : Il Terremoto magnitudo Mw 4.4 localizzato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km, è stato avvertito distintamente anche nella zona del Pollino. Nella zona non si sono registrati danni ma la memoria degli abitanti è tornata alla scossa magnitudo 5.2 che colpì Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando ingenti danni a infrastrutture e case, e danneggiando anche l’ospedale civile. L'articolo Terremoto Calabria: ...

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4 - 4 : paura a Scalea : Nessun danno, ma la scossa all'alba si è sentita distintamente nella zona e la gente si è riversata in strada. L'epicentro in mare, dove sette minuti dopo si è registrato un altro sisma di 2,5

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.4 : gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina intorno alle 6,30: nessun danno, ma è stata...

Scossa di terremoto di magnitudo 4 - 4 in Calabria : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4, secondo le stime dell'Ingv , si è verificata stamane alle 6,31 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. Il sisma è stato avvertito nella città di Cosenza, nel suo hinterland e nei centri della fascia costiera tirrenica. La Scossa, verificatasi a 11 chilometri di profondità, è stata avvertita anche nel Catanzarese. Molta gente si è precipitata in ...

Calabria - scossa sismica magnitudo 4.4 : 7.50 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, si è verificata stamane alle 6,31 al largo della costa calabrese. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto epicentro nel tirreno meridionale e ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito nella città di Cosenza, nell'hinterland, nei centri della fascia costiera tirrenica e nel Catanzarese. Al momento non vi sono notizie di danni ...

Scossa di magnitudo 4.4 in Calabria : Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata intorno alle 6:30 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. La Scossa è stata registrata dall'Ingv ad una profondità di 11 chilometri ed è stata avvertita nell'area di Cosenza. Al m