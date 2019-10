Cagliari Primavera | i giovani del club sardo sono in testa al proprio campionato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ilsta disputando undi Serie A di grandissimo livello, essendo quinto in classifica (assieme a Lazio e Napoli) con ben 18 punti conquistati finora. Oltre alla prima squadra, i rossoblu stanno vivendo una grande stagione anche con la formazione. Nelle prime sei gare dila squadra del tecnico Max Canzi ha raccolto cinque vittorie ed un pareggio. Con 16 punti al momento ilcomanda la graduatoria, anche se l'Atalanta campione d'Italia in carica insegue a 15 punti, con una gara in meno disputata. Praticamente i bergamaschi finora hanno sempre vinto. Sabato 2 novembre ilospiterà ad Asseminellol'Atalanta, in una partita che si preannuncia come una vera e propria battaglia per il primato. Il tecnico del, coadiuvato anche dal lavoro dell'ex capitano rossoblu Daniele Conti (ora responsabile dell'area tecnica), sta ...

crisinter82 : RT @nebulosa_mente: Nel maggio 2017 ha espulso l’allora capitano del Cagliari Primavera, Nicholas Pennington, italo australiano attualmente… - M16dicembre1899 : RT @nebulosa_mente: Nel maggio 2017 ha espulso l’allora capitano del Cagliari Primavera, Nicholas Pennington, italo australiano attualmente… - nebulosa_mente : Nel maggio 2017 ha espulso l’allora capitano del Cagliari Primavera, Nicholas Pennington, italo australiano attualm… -