Bper | porta educazione finanziaria divertente a Mantova

Bper : al via crowdfunding per 5 progetti ‘Teen-il futuro a portata di mano’ (2) : (AdnKronos) – Linfa – Paint Your Future si rivolge invece agli studenti delle scuole secondarie di I grado di Modena, aiutandoli a sviluppare il rispetto per l’ambiente attraverso la creatività. Il progetto prevede l’insegnamento di tecniche di pittura su tela o muro realizzate con vernici ecologiche, nell’ottica di una crescente sensibilizzazione nei confronti di temi importanti come il riscaldamento globale ...

Bper : al via crowdfunding per 5 progetti ‘Teen-il futuro a portata di mano’ (3) : (AdnKronos) – Il quinto progetto selezionato, Realizziamo insieme una Ciclofficina a Forlì, mira a dare una mano a 5 ragazzi neomaggiorenni in uscita dalle loro comunità, offrendo loro una concreta possibilità di lavoro e di inserimento nella società in modo rispettoso per l’ambiente. La campagna ha una duplice valenza: quella di offrire ai cinque ragazzi ex ospiti delle comunità residenziali per minori un’opportunità di ...