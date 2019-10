Boxe | chi è Sergey Kovalev | il campione mondiale WBO dei pesi mediomassimi che Canelo

Boxe : Usyk vs Whiterspoon a Chicago - domenica 13 ottobre in tv su DAZN : E' finalmente arrivato il giorno del debutto tanto atteso del fuoriclasse ucraino Oleksandr Usyk nei pesi massimi. Nella serata di sabato 12 ottobre, ovvero le prime ore di domenica 13 in Italia, l'ex campione indiscusso dei pesi cruiser affronterà lo statunitense Chazz Whiterspoon alla Wintrust Arena di Chicago. L'approdo di un pugile di tale caratura nella categoria regina del pugilato è atteso da moltissimi fan e addetti ai lavori, che vedono ...

Boxe - Fabio Turchi si arrende a McCarthy! Prima sconfitta in carriera - perde il titolo international WBC : Amara serata per Fabio Turchi che a Trento è incappato nella Prima sconfitta da professionista dopo 17 vittorie (di cui 13 per ko). Il pugile toscano è salito sul ring di Trento tutto vestito di viola da vero tifoso della Fiorentina, si era presentato nel capoluogo dolomitico per difendere il titolo international WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato il 30 novembre dell’anno scorso ma si è dovuto arrendere contro il ...

Boxe - Matteo Signani infinito! Campione d’Europa a 40 anni - sconfitto Khatchikian a Trento : Pazzesca impresa di Matteo Signani che si è laureato Campione d’Europa dei pesi mesi a 40 anni! Il ribattezzato Giaguaro ha conquistato l’ambita cintura continentale della categoria fino a 73 kg (era vacante) riuscendo a sconfiggere Gevorg Khatchikian (armeno naturalizzato olandese) in uno dei match di cartello della Trento Boxing Night. Il pugile emiliano si è imposto con verdetto non unanime (115-113; 114-115; 116-112) al termine ...

Boxe : domani la Trento Boxing Night - Fabio Turchi sfida Tommy McCarthy per il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri : Si svolgerà domani alla BLM Group Arena, casa abituale dell’Aquila Basket Trento e del Trentino Volley, la Trento Boxing Night, frutto di una ormai ben avviata collaborazione tra OPI Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN. Piatto forte della serata sarà l’incontro in cui Fabio Turchi difenderà il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri contro il nordirlandese Tommy McCarthy. “Stone Crusher” avrebbe dovuto ...

Boxe : Turchi vs McCarthy a Trento - venerdì 11 ottobre su DAZN : Torna in settimana l'appuntamento con la grande Boxe proposta da Matchroom Boxing Italy e OPI Since 82. venerdì 11 ottobre a Trento, all'interno del Festival dello Sport (organizzato da Gazzetta dello Sport), si terrà l'attesa riunione pugilistica imperniata sul match tra Fabio Turchi e Tommy McCarthy. Oltre al main event, da segnalare anche il match valevole per l'europeo dei medi tra Matteo Signani e Gevorg Khatchikian. Turchi, un talento in ...

Boxe – Domenico Valentino risponde a Francesco Patera : “gli chiederò una foto con me” : Il campione d’Italia Domenico Valentino alla vigilia della sfida contro Francesco Patera La sfida tra il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera (22 vittorie, 8 prima del limite, 3 sconfitte) e il campione d’Italia Domenico Valentino (8-0) sulla distanza delle dodici riprese è una delle più attese della riunione pugilistica che avrà luogo all’ Allianz Cloud di Milano venerdì 25 ottobre. Si tratta di due pugili di altissimo ...

VIDEO – Boxe femminile - bacia la rivale e viene presa a schiaffi : Tramite Twitter, il calale Diario Olè, ha pubblicato il VIDEO delle due protagoniste della Boxe femminile. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare anche: LIVE – Diego cam, occhi puntati su Maradona Conte sul ritorno in Italia: “Qui tanto odio. Non è più sport, pronto a lasciare il calcio” Inter-Juve – Conte accende la polemica contro Agnelli: “Ha dato spazio a degli ignoranti” Napoli, Mertens si ...

VIDEO – Boxe femminile - bacia la rivale e viene presa a prende a schiaffi : Tramite Twitter, il calale Diario Olè, ha pubblicato il VIDEO delle due protagoniste della Boxe femminile. La campeona Ewa Brodnicka besó a Soledad Matthysse en el careo del pesaje por el título mundial pluma de la OMB La argentina respondió con una cachetada en la cara de la polaca pic.twitter.com/OBBMjPaFDq — Diario Olé (@DiarioOle) October 4, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare ...

Boxe - Fabio Turchi verso la sfida con McCarthy : “Sono ben allenato e vincerò. L’Europeo? Procedo in quella direzione” : Mancano un paio di settimane al ritorno sul ring di Fabio Turchi, campione internazionale WBC dei massimi leggeri che il prossimo 11 ottobre difenderà il titolo contro il britannico Tommy McCarthy nell’ambito del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento. Il pugile azzurro avrebbe dovuto affrontare l’avversario lo scorso 11 luglio al Foro Italico di Roma ma si era infortunato e aveva dunque dovuto annullare ...

Boxe – Fabio Turchi difende il titolo di campione internazionale di pesi massimi leggeri WBC : le sensazioni del pugile italiano : Fabio Turchi racconta le sue sensazioni alla vigilia della sfida contro Tommy McCarthy per difendere il titolo di campione itnernazionale dei pesi massimi leggeri WBC L’11 ottobre a Trento, nel corso del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, il campione internazionale dei pesi massimi leggeri WBC Fabio Turchi (17-0 con 13 vittorie prima del limite) difenderà il titolo contro Tommy McCarthy (15-2 ...

Boxe - Luca Rigoldi difende il titolo europeo : serata da brividi a Schio - sfida a Yeogorov con vista sul mondiale : Luca Rigoldi è pronto per difendere il titolo europeo dei pesi supergallo, questa sera (ore 23.00, diretta tv su RaiSport) il pugile italiano salirà sul ring di Schio (in provincia di Vicenza) per affrontare l’ucraino Oleksandr Yeogorov: si tratta di un avversario temibile per il 26enne che incrocerà i guantoni con un trentenne molto solido dal record simile a quello del nostro portacolori (20 vittorie contro 21 sconfitte, una sola ...

Boxe - Orlando Fiordigiglio sconfitto dopo 5 minuti : perde l’internazionale IBF. Boschiero torna grande tra i superpiuma : Alla Tuscany Hall di Firenze è andata in scena una bella serata di Boxe internazionale con tre match in cartello che mettevano in palio delle cinture. Orlando Fiordigiglio è durato appena cinque minuti, nel corso del secondo round ha subito una micidiale raffica di colpi da parte del britannico Sam Eggington ed è letteralmente finito in balia del rivale. Il 35enne di origini campane si era presentato sul ring per difendere il titolo ...

Boxe - tre cinture in palio a Firenze : Fiordigiglio - Boschiero e Morello per la gloria nella serata della Tuscany Hall : Orlando Fiordigiglio si sta preparando per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter, il campano di nascita salirà sul ring della Tuscany Hall di Firenze nella giornata di domani (giovedì 19 settembre) per affrontare il britannico Sam Eggington in un incontro di assoluto spessore tecnico che infiammerà la serata toscana organizzata da Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy con diretta streaming su DAZN. Il 35enne, che vanta ...

Boxe - tre cinture in palio a Firenze : Fiordigiglio - Boschiero e Morello per la gloria nella serata della Tuscany Hall : Orlando Fiordigiglio si sta preparando per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter, il campano di nascita salirà sul ring della Tuscany Hall di Firenze nella giornata di domani (giovedì 19 settembre) per affrontare il britannico Sam Eggington in un incontro di assoluto spessore tecnico che infiammerà la serata toscana organizzata da Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy con diretta streaming su DAZN. Il 35enne, che vanta ...