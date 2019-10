“Bomba | tutti con lui” Festival di Sanremo | i nomi per Amadeus sono pazzeschi

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La 70esima edizione deldisi avvicina. L’edizione 2020 deldella canzone italiana, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020, vedrà come protagonistache sarà il conduttore dele anche il direttore artistico. Perè la prima sul palco dell’Ariston e anche la prima volta come direttore artistico. È emozionato e felice e già è all’opera per la scelta dei concorrenti che si sfideranno. Idei big in gara alsaranno svelati il prossimo 6 gennaio. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po’ per sapere chi vedremo sul palco dell’Ariston. Diversa è la situazione per i cantanti della categoria Giovani: questi ultimi gareggeranno a parte e i lorosaranno svelati entro il 18 dicembre. Intanto, però, trapelano informazioni riguardo chi affiancherà il conduttore sul palco e anche sui chi potrebbe partecipare come ospite al. ...

PaoloAcciai : E la marginalità, in posti periferici in cui si è lasciato che le controculture criminali diventassero dominanti, è… - minimalproc : @giacomotesio @mozilla Un browser oggi è come una carriola su cui si porta a spasso una bomba atomica, dove tutti m… - enmorlicchio : Percorso di guerra per prendere il treno: traffico, bomba inesplosa a Torre Centrale e poi .... venti minuti tutti… -