Bio-On | il Tribunale revoca il cda e nomina l’amministratore giudiziario

Tribunale di Roma : "Si può chiedere stop delle cure anche senza testamento Biologico" : Il Giudice tutelare del Tribunale di Roma ha stabilito che, in determinati casi, si può chiedere l'interruzione delle terapie anche in assenza di testamento biologico da parte del paziente, purché quest'ultimo abbia espresso in precedenza questa sua volontà a un proprio "rappresentante", ossia all'amministratore di sostegno designato. Il giudice tutelare sarà chiamato a intervenire soltanto se dovesse essere opposizione a procedere da parte ...