“Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino”

“Belen ? Ne ha presi 27!”. Michelle Hunziker - quella battutina sulla bella Rodriguez : Ci siamo, manca poco per la nuova conduzione di Striscia la notizia. Michelle Huziker è pronta a sedersi al fianco dell’immancabile Ezio Greggio, per la 32esima edizione del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia. La presentatrice ha quindi rilasciato un’intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale, tra le tante cose, ha parlato anche della collega Belen Rodriguez . “Belen ha preso 27 Tapiri”, ha esordito la showgirl ...

