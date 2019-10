Bekaert | lavoratori in presidio davanti al Mise | “Non ci arrendiamo | Governo spinga per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sono partiti all’alba idelladi Figline Valdarno (in provincia di Firenze) per unsotto il ministero dello Sviluppo Economico a Roma, organizzato in occasione dell’incontro tra sindacati, ministro del Lavoro Stefano Patuanelli e presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Circa un centinaio diha manifestato per chiedere di salvare le 211 famiglie e per ottenere una proroga della cassa integrazione.”Non ci, ci aspettiamo la conferma della cassa integrazione fino a dicembre e una spinta per la reindustrializzazione dell’impianto” ha detto la sindaca di Figline e Incisa Giulia Mugnai L'articoloinal: “Non ciper reindustrializzazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

caterinabiti : L'attività parlamentare ci costringe in aula, ma vogliamo esprimere forte sostegno ai lavoratori #Bekaert. Confidia… - AlessiaMorani : Sono in aula per il decreto crisi ma sono al fianco dei lavoratori della #Bekaert - bogazzi : RT @rossipresidente: La @regionetoscana sta con i #lavoratori della #Bekaert. Siamo qui a sostenere la loro lotta e a supportare la #reindu… -