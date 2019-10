Basket - Eurolega 2019-2020 : vittorie agevoli per Stella Rossa e Panathinaikos : Sono solo due le partite nella serata di Eurolega ed in entrambe è stato rispettato ampiamente il fattore campo. vittorie per Stella Rossa e Panathinaikos, che hanno sconfitto rispettivamente Khimki Mosca ed Anadolu Efes La Stella Rossa torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Un netto successo dei serbi che dominano contro il Khimki Mosca per 90-78 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in pieno ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Schio soffre ma vince contro Lione : Nella terza partita del girone B di Eurolega femminile 2019-2020 la Famila Schio ha battuto al PalaRomare l’Asvel Lione col punteggio di 69-59 salendo a due vittorie nel raggruppamento. Le campionesse d’Italia di Pierre vincent giocano in maniera molto disuguale, benissimo a tratti per poi addormentarsi e, per fortuna quando serve, risvegliarsi. Nel primo quarto, chiuso sul 17-10, arrivano anche sul 17-7 e poi sul 20-10 all’inizio del secondo, ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : risultati 30 ottobre. Barcellona solo in vetta - cadono CSKA e Real Madrid : Dopo i quattro anticipi di ieri, tra i quali spicca il successo dell’Olimpia Milano sul campo dell’Alba Berlino, si è conclusa in data odierna la quinta giornata di Eurolega 2019-2020. Erano cinque le partite in programma: successo importante per Barcellona che resta da solo in vetta a causa della sorprendente sconfitta interna del CSKA Mosca. Negli altri incontri lo Zenit sbanca Vilnius, mentre Real Madrid e Fenerbahce ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 - 3a giornata : la Reyer Venezia lotta con orgoglio - ma Ekaterinburg è troppo forte : Non era questa la partita da vincere per l’Umana Reyer Venezia al fine di raccogliere punti utili per cercare l’accesso ai quarti di finale di Eurolega di Basket femminile. Nella terza giornata della stagione regolare, all’interno del Girone A, la formazione di Giampiero Ticchi esce sconfitta con un pesante 61-86 contro l’UMMC Ekaterinburg, una delle formazioni più forti, se non la più forte, dell’intera ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Khimki ed Efes a valanga su Panathinaikos e Stella Rossa - l’ASVEL sorprende anche il Baskonia : Si è svolta questa sera la prima parte della quinta giornata di Eurolega 2019-2020, con quattro incontri, tra cui quello di Milano, che si sono dipanati lungo le scorse ore. Andiamo a vedere quanto accaduto dalla Russia alla Francia passando per la Turchia. LA CRONACA DI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO Khimki MOSCA-Panathinaikos 103-86 (25-29, 50-55, 77-73, 103-86)A guardare solo il punteggio finale, sembrerebbe una partita dominata ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Olimpia Milano di sostanza a Berlino - vittoria con recupero nel terzo quarto e controllo nell’ultimo : Arriva il quarto successo consecutivo per l’Olimpia Milano in quest’edizione di Eurolega, nella prima delle due metà del doppio turno che questa settimana interesserà tutti i club della massima manifestazione continentale. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina batte con il punteggio di 78-81 l’Alba Berlino, in una partita non delle più belle, ma conquistata con la sostanza e con un rientro di valore assoluto nel terzo quarto. Per ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : 78-81 - vittoria importante per la squadra di Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ADESSO E’ FINITA PER DAVVERO! Milano espugna anche Berlino. vittoria importante dell’Olimpia, che ottiene il quarto successo consecutivo in Eurolega. 78-81 Dentro entrambi i liberi di Rodriguez. C’è un decimo di secondo ancora da giocare. Rodriguez va in lunetta. Milano ha vinto questo è sicuro. Adesso bisogna capire solo se il Chacho va in lunetta o no. LA PARTITA E’ ...