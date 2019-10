Barcellona | la rivelazione di Piqué | “pronti a ridurci l’ingaggio per far tornare qui

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il difensore spagnolo ha rivelato come lui, insieme ad altri compagni, hanno proposto la scorsa estate al presidente Bartomeu di ridurre gli ingaggi per prendere Neymar Una proposta davvero clamorosa, che dimostra quanto Neymar Jr sia rimasto nel cuore degli ex compagni del. La scorsa estate, quando il club blaugrana spingeva con il PSG per riprendere il brasiliano,ed altri giocatori hanno messo a disposizione del presidente Bartomeu i propri stipendi, sottolineando di essere disposti a ridurli per farin Catalogna ‘O Ney. AFP/LaPresse A rivelarlo è lo stessoai microfoni del Larguero de la Cadena Ser: “parlando con il presidente Bartomeu questa estate molti calciatori erano propensi a ritoccare lo stipendio per adeguare il fair play finanziario. Bisognava trovare una formula per le esigenze del club e del calciatore. La società disse ...

