Auto – DNA rivoluzionato e design ridisegnato | arriva il nuovo Renault Captur GALLERY

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019)e continua la rivoluzione Il DNA rivoluzionario dilo rende sempre più protagonista nel mercato dei SUV urbani. Con oltre 162.000vendute,è, in cumulato, il B-SUV straniero più venduto in Italia dal suo lancio nel 2013 e il più venduto in assoluto a privati nel segmento.l’innovativo: una delle punte di diamante del piano strategico Drive the Future (2017-2022) del gruppo. Continua la rivoluzioneè ancora più SUV, ancora più TECNOLOGICO e ancora più FUNZIONALE.: il SUV compatto a vocazione internazionaleha nel suo DNA l’innovazione: già al lancio nel 2013 è stato pioniere nella personalizzazione, introducendo per primo la tinta Be-Style. Protagonista sul mercato dei SUV urbani,ha venduto ben 1,5 milioni di unità in oltre 90 paesi ...

ItaliaNotizieV : Al Baghdadi, da informatore nell'Isis un campione del Dna - ItaliaNotizieV : Al Baghdadi, da informatore nell'Isis un campione del Dna - caraca62 : RT @gustinicchi: AIUTO ?? 'se sostituiamo filamenti di dna difettosi con dna riprogettato possiamo far scomparire malattie come cecità o di… -