Auditorium di Roma | tra i candidati ai vertici di Fondazione Musica anche Pieremilio

Luca Zingaretti incontra gli studenti il 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica - Spazio Roma Lazio Film Commission : È il “commissario” più famoso della televisione italiana, attore di cinema e teatro, ma anche doppiatore: Luca Zingaretti, che nel mondo dello spettacolo è ormai un protagonista, sarà ospite di ArtMedia Cinema e Scuola – IMMAGINI PERSONAGGI STORIE, il progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, promosso da MIBAC e MIUR con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, ideato e curato ...

Festa del Cinema di Roma : non solo Auditorium - ecco luoghi 14esima edizione : Roma – Dalla prima edizione, la Festa del Cinema di Roma ha il suo fulcro presso l’Auditorium Parco della Musica con proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni e dibattiti. La struttura ospita le principali sale (Sala Sinopoli, Sala Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna Sala Siae, AuditoriumArte) e gli spazi per le esposizioni (nel foyer della Sala Sinopoli si terrà la mostra “Cecchi Gori. Una famiglia italiana”). I 1.300 mq del viale che ...

ROMA JAZZ FESTIVAL 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni

Romaeuropa : Diasporas - il focus dedicato alle nuove musiche migranti - da giovedì 10 a sabato 12 ottobre all’Auditorium PDM : In collaborazione con la Fondazione Musica per Roma presenta Diasporas DAL 10 AL 12 ottobre IL focus DI Romaeuropa FESTIVAL dedicato alle nuove musiche migranti giovedì 10 ottobre ALSARAH & THE NUBATONES E J .P. BIMENI & THE BLACK BELTS ORE 21 VENERDÌ 11 ottobre BLICK BASSY E MAYRA ANDRADE ORE 21 sabato 12 ottobre “LE CRI DU CAIRE” E “LOVE & REVENGE” ORE 21 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA Sperimentatori instancabili, ...