ATP Parigi-Bercy – Nadal non lascia scampo a Wawrinka | doppio 4-6 e quarti di finale

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Rafael Nadal toglie Stan Wawrinka dalla corsa per le ATP Finals. Berrettini e Monfils ultimi rimasti in lotta : Con una prova di particolare solidità, Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo, che da lunedì sarà in ogni caso di nuovo in vetta al ranking ATP, batte lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 6-4. Per lo spagnolo si tratta dell’undicesima volta al terzultimo atto di un torneo nel 2019, mentre per l’elvetico la sconfitta di stasera significa dover abbandonare ...

ATP Parigi-Bercy – Zverev ko : Shapovalov trionfa in tre set e vola ai quarti : Shapovalov elimina Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP di Parigi-Bercy: il canadese trionfa in tre set Splendida vittoria di Shapovalov oggi agli ottavi di finale del torneo ATP di Parigi-Bercy. Il tennista canadese, numero 28 al mondo ha eliminato oggi Zverev, numero 6 del ranking ATP. Il match è durato due ore e 11 minuti, col punteggio di 2-6, 7-5, 2-6, e Shapovalov ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo francese, ...

ATP Parigi-Bercy - Djokovic fatica ma poi vola ai quarti : il britannico Edmund si arrende in due set : Il numero uno del mondo soffre nel primo set, per poi sbloccarsi e conquistare il pass per i quarti di finale dove affronterà Tsitsipas Novak Djokovic non tradisce le attese e conquista i quarti di finale del “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tennista serbo prima fatica nel set ...

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019/ Djokovic Edmund streaming : Dimitrov fa fuori Thiem! : DIRETTA Atp PARIGI-BERCY 2019 streaming video e tv: proseguono i match nel torneo di tennis Masters 1000 su campi indoor, siamo arrivati agli ottavi.

ATP Parigi-Bercy - Dimitrov non lascia scampo a Thiem : il bulgaro si qualifica a sorpresa per i quarti di finale : Il tennista bulgaro ribalta il pronostico e stende Thiem in due set, qualificandosi per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Grigor Dimitrov si qualifica per i quarti di finale del “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il bulgaro ribalta i pronostici e supera Dominic Thiem, ...

ATP Parigi-Bercy - Berrettini deluso ma soddisfatto del suo percorso : “se mi guardo indietro ho la pelle d’oca” : Matteo Berrettini non nasconde la delusione per la sconfitta di ieri contro Tsonga al torneo ATP di Parigi-Bercy: le parole dell’azzurro dopo il ko Sconfitta pesante e deludente quella di ieri per Matteo Berrettini al torneo ATP di Parigi-Bercy: il tennista italiano ha ceduto al rivale Tsonga, senza riuscire mai ad entrare in partita e vedendo così allontanarsi la possibilità di entrare alle ATP Finals. AFP/LaPresse “Sono molto ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : i risultati del 30 ottobre. Fuori Berrettini - in quattro ancora in corsa per l’ultimo posto alle ATP Finals : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy di tennis: giornata interessante quella odierna in ottica qualificazione alle ATP Finals. Degli undici tennisti in corsa per gli ultimi due posti a disposizione, festeggia, senza scendere in campo, il tedesco Alexander Zverev, che stacca il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alle numerose sconfitte degli avversari diretti. Restano così in quattro a giocarsi ...

ATP Parigi-Bercy – Berrettini non pervenuto - Tsonga domina : si complica l’accesso alle Finals : Matteo Berrettini sconfitto nettamente da Jo-Wilfried Tsonga: il tennista romano eliminato da Parigi-Bercy vede complicarsi l’accesso alle Finals di Londra Termina con largo anticipo l’esperienza di Matteo Berrettini nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano, attualmente numero 9 della classifica ATP, è stato sconfitto in 1 ora e 26 minuti da Jo-Wilfried Tsonga nei sedicesimi di Parigi-Bercy. Il francese, in ripresa da ...

ATP Parigi-Bercy – Esordio faticoso per Nadal : Mannarino lotta davanti al suo pubblico ma si arrende in due set : Rafa Nadal accede agli ottavi di finale dell’ATP di Parigi-Bercy: il tennista maiorchino supera Adrian Mannarino in due complicati set Servono 1 ora e 50 minuti a Rafa Nadal per vincere il suo match d’Esordio nell’ATP di Parigi-Bercy. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, supera Adrian Mannarino in due set sudando più del dovuto. Il francese, numero 43 al mondo, ha dato fondo a tutte le sue energie davanti al pubblico di casa finendo ...

ATP Parigi-Bercy - Fognini furente : “il tennis sta peggiorando - non voglio né incontrare e né vedere i nuovi giocatori” : Il tennista ligure perde contro Shapovalov e viene eliminato dal Masters 1000 di Parigi, dicendo addio anche alle Finals Debutto amaro per Fabio Fognini al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il tennista ligure esce subito di scena contro Denis Shapovalov, dicendo dunque addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per le Finals 2019. AFP/LaPresse Un ko amarissimo per l’azzurro, che nel post gara ha espresso tutta la propria ...

ATP Parigi-Bercy - Djokovic prima soffre ma poi sbriga la pratica Moutet : il serbo accede agli ottavi : Il numero uno del mondo si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, superando il proprio avversario francese Non proprio tutto semplice per Novak Djokovic all’esordio nel “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo prima soffre contro ...

ATP Parigi-Bercy - Stan Wawrinka stacca il pass per gli ottavi : steso Marin Cilic in due set : Servono due tie-break allo svizzero per accedere agli ottavi del Masters 1000 francese, Cilic si arrende dopo due ore di match Stan Wawrinka accede agli ottavi di finale del “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tennista svizzero, testa di serie numero 16, non lascia scampo a Marin ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...