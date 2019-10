Ascoli Piceno | esposto Anpi contro la cena di commemorazione della marcia su Roma “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ungià presentato in prefettura dall’Associazione nazionale partigiani italiani per chiedere di “indagare sui presenti e sullo svolgimento dei fatti”, una querela pronta per essere depositata per denunciare “l’apologia di fascismo” e la richiesta di “dimissioni subito” per il sindaco di, Marco Fioravanti, che però ha preso le distanze dicendo diavallare in nessun modo iniziative di questo tipo”. Non è passata inosservata ladisuorganizzata il 28 ottobre dal gruppo locale di Fratelli d’Italia ad Acquasanta Terme, nell’ascolano, in occasione del 97esimo anniversario. A denunciare per primi quanto successo sono stati proprio i vertici provinciali dell’, tra cui il presidente di, Pietro Perini. Sotto accusa soprattutto la partecipazione di alcuni rappresentantipolitica ...

AlessiaMorani : Ad Ascoli Piceno è andata in scena una vergognosa commemorazione della marcia su Roma a cui hanno partecipato i mas… - AlessiaMorani : Questo è il menù di quei campioni di Ascoli Piceno di Fratelli d’Italia che hanno festeggiato la marcia su Roma. Co… - eziomauro : Neofascismo, ad Ascoli Piceno Fratelli d'Italia celebra la marcia su Roma con una cena-evento -