Arsenal | Xhaka fa chiarezza dopo il suo sfogo | “hanno augurato il cancro a mia figlia | ho

Fonte : sportfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Granitfal’attacco ai tifosi post sostituzione contro il Crystal Palace: il calciatore denuncia le gravi offese ricevute sui social Momento alquanto complicato quello che Granitstra attraversando nell’ultimo periodo. Il centrocampista dell’, sostituito contro il Crystal Palace, ha lanciato via la maglia insultando i tifosi in un duro botta e risposta. A mente fredda,ha spiegato sui social le ragioni della sua reazione: “aver riflettuto diverso tempo su quello che è successo domenica, vorrei dare a tutti delle spiegazioni. Amo questo club e ho sempre dato il 100% sul campo. La mia sensazione è quella di non essere compreso dai tifosi e i ripetuti insulti che ho ricevuto sui social per le prestazioni delle ultime settimane mi hanno ferito profondamente. La gente mi ha detto cose come ‘Ti spezzeremo le gambe’, ...

