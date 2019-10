Arrestato lo scafista del barcone soccorso dalla Ocean Viking

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Mauro Indelicato Emanato un fermo per il presuntodell'imbarcazione con 104 migranti a bordo intercettata nei giorni scorsi: ha provato a confodersi tra tutte le persone sbarcate a Pozzallo Sarebbe già stato individuato lodell’imbarcazione che trasportava, tra la Libia e l’Italia, 104 migranti poi recuperatinavedell'Ong francese Sos Mediterranée. Così come si legge in un lancio dell’agenzia LaPresse, la procura di Ragusa ha disposto il fermo per una persona riconosciuta, a seguito delle indagini avviate poco dopo l’approdo della nave a Pozzallo, come lo. Si tratta di un ragazzo di appena 19 anni provenienteCosta d’Avorio, il quale ha provato a confondersi con il resto del gruppo dei migranti per non farsi individuare. Come detto, laè arrivata a Pozzallo dopo alcuni giorni trascorsi in ...

