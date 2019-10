Anticipazioni ' Il Segreto' al 10 11 | Maria Elena ed il Mesia si sposano

Il Segreto Anticipazioni 1 novembre 2019 : Fernando annuncia le sue nozze a Puente Viejo : Fernando annuncia a Maria Elena che presto si sposeranno a Puente Viejo. Cifuentes avverte Isaac che Elsa ha chiesto di rimanere in infermeria.

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA dà a ELSA una notizia sconvolgente : I buoni propositi di ANTOLINA Ramos (Maria Lima) dureranno pochissimo nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto: dopo aver lasciato Puente Viejo per un breve periodo, la “psicopatica” biondina ritornerà nel paese e, pur di farsi perdonare per tutte le atrocità che ha commesso, darà al marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) una parte dei soldi necessari per consentire all’ammalata ELSA Laguna (Alejandra Meco) ...

Anticipazioni Il Segreto fino all'8 novembre : Fernando disperato per la morte della moglie : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda su Canale 5 fino al prossimo 8 novembre 2019. I colpi di scena, anche questa volta, non mancheranno. Possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo all'atteso matrimonio tra Fernando e Maria Elena che, però, avrà un epilogo a dir poco tragico con la morte della sposa. E poi ancora occhi puntati su Elsa. Quest'ultima continua ad essere uno dei ...

Il Segreto - Anticipazioni novembre : Mauricio ferito da Carmelo per difendere Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che continua a raccogliere consensi in Italia. Le anticipazioni di novembre rivelano che Carmelo Leal deciderà di vendicarsi della morte di Adela, tanto da decidere di uccidere Francisca Montenegro. Un piano che avrà risvolti tragici, quando il sindaco ferirà gravemente il povero Mauricio Godoy. Il Segreto: la vendetta di Francisca Le conseguenze della morte ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata del 31 ottobre e 1° novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre 2019: Prudencio ha deciso di riscuotere il suo debito Severo dovrà lasciare casa. Cifuentes dice a Isaac che Antolina ha parlato con la detenuta che ha quasi ammazzato Elsa. Donna Francisca ha il sospetto che ci sia qualche doppio fine dietro la decisione di Fernando di prendere in moglie Maria Elena a Puente Viejo. Intanto proprio Maria Elena è in fibrillazione per ...

Il Segreto Anticipazioni : Consuelo non crede alla redenzione di Antolina - Elsa operata : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Elsa Laguna verrà operata al cuore dopo aver trovato i soldi per la costosa operazione. Dall'altro canto, Antolina Ramos non susciterà la pietà di Consuelo, la quale dimostrerà di non fidarsi minimamente di lei. Il Segreto: Elsa è malata La redenzione di Antolina (Maria Lima) sarà al centro delle ...

Il Segreto Anticipazioni 31 ottobre 2019 : Cifuentes informa Isaac che Elsa è in pericolo : Il sergente Cifuentes raggiunge Isaac alla locanda e lo informa che Elsa non sta bene ma lo prega di non compiere sciocchezze.

Il Segreto Anticipazioni novembre : Maria e Fernando vanno a convivere - strana scelta : anticipazioni Il Segreto puntate novembre: la proposta di Fernando di convivere con Maria Fernando e Maria decideranno di andare a convivere. Una scelta inaspettata, da parte della Castaneda, che non si è mai fidata davvero dell’uomo, considerati i loro trascorsi. Si troverà, però, in una situazione talmente critica da decidere di abbandonare Francisca Montenegro e suo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni novembre: Maria e ...

Il Segreto Anticipazioni al 9 novembre : Severo non si accorda - l'ordigno esplode comunque : Si scatenerà una vera e propria guerra tra Francisca Montenegro e Severo Santacruz. Nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia dal 3 al 9 novembre lo scontro tra i due provocherà non pochi danni agli abitanti di Puente Viejo. Come il pubblico ha già visto, l'uomo ritiene la matriarca responsabile del fallimento della sua attività e vorrà vendicarsi. Dal canto suo la donna terrà alzata la guardia perché teme le azioni dell'uomo. Quest'ultimo, ...

Il Segreto Anticipazioni : MAURICIO in pericolo - ecco chi gli spara : La morte di Adela Arellano (Ruth Llopis) farà perdere letteralmente il lume della ragione a Carmelo Leal (Raul Peña): nelle prossime puntate de Il Segreto, desideroso di vendicarsi per quello che è ingiustamente successo alla moglie, il primo cittadino di Puente Viejo se la prenderà nuovamente con Francisca Montenegro (Maria Bouzas) ma, durante uno scontro, finirà inavvertitamente per ferire il capomastro MAURICIO Godoy (Mario ...

Anticipazioni Il segreto - episodi 1-2 novembre : il Guerrero ricatta Antolina : Nuove ed avvincenti puntate de Il segreto terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica anche nei pomeriggi dell' 1 e del 2 novembre, nel consueto orario delle 16.10 su Canale 5. Nel corso dei nuovi episodi, vedremo come Fernando, dopo che Maria Elena avrà accettato di sposarlo, vorrà celebrare le nozze proprio a Puente Viejo. Elsa intanto, sarà ancora in carcere, ma non confesserà ad Isaac quanto è venuta a sapere sul suo stato di ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando si occuperà di Maria quando resterà paralizzata : Le prossime puntate de Il Segreto saranno caratterizzate da una nuova tragedia, destinata a causare inevitabili conseguenze nella vita di alcuni protagonisti. Una bomba esploderà durante il ricevimento organizzato alla villa per le nozze di Fernando e Maria Elena. Ad avere la peggio sarà proprio quest'ultima, che morirà, ma anche Maria e Matias si troveranno ad affrontare gravi ferite: il marito di Marcela sarà costretto a sottoporsi ad ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 30 e 29 ottobre : Elsa muore? Isaac... : Il Segreto, Anticipazioni puntata 30 e 29 ottobre. Isaac cerca di convincere Antolina a ritirare le accuse nei confronti di Elsa, nozze per Fernando.

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA è cambiata? La decisione di MARCELA : Gli stratagemmi di ANTOLINA Ramos (Maria Lima) continueranno a tenere banco nelle prossime puntate italiane de Il Segreto; la ragazza farà leva, infatti, sulla bontà di MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) per farsi ospitare alla locanda. Vediamo insieme in quali circostanze avverrà questa svolta… Il Segreto, news: Elsa è gravemente ammalata Grazie alle anticipazioni scopriamo che tutto comincerà nel momento in cui ANTOLINA ritirerà la ...