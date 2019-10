Android Auto wireless dal 2020 sui veicoli Ford insieme al nuovo SYNC 4 | che è ufficiale

Google Assistant s’è ammutito : crescono le segnalazioni di problemi con Android Auto : Google Assistant su Android Auto pare essere in ferie. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni su delle funzionalità ridotte all'osso L'articolo Google Assistant s’è ammutito: crescono le segnalazioni di problemi con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Android Auto wireless disponibile in 15 nuovi paesi : Google sembra procedere rapidamente affinché Android Auto wireless possa arrivare in nuovi paesi, ed in questi giorni è arrivato un nuovo impulso L'articolo Android Auto wireless disponibile in 15 nuovi paesi proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia la nuova versione dell’emulatore di Android Automotive : Google continua a spingere su Android Automotive, forte della collaborazione con partner prestigiosi, e rilascia una nuova versione dell'emulatore del sistema per auto. L'articolo Google rilascia la nuova versione dell’emulatore di Android Automotive proviene da TuttoAndroid.

Volvo XC40 Recharge è il SUV elettrico con Android Automotive che aspettavamo : Volvo XC40 Recharge è il primo SUV completamente elettrico della casa svedese con supporto al sistema Android Automotive L'articolo Volvo XC40 Recharge è il SUV elettrico con Android Automotive che aspettavamo proviene da TuttoAndroid.

Android Auto in versione nativa sarà a bordo di Volvo XC40 EV : Nelle scorse ore Volvo ha confermato che la sua nuova Volvo XC40 EV utilizzerà la versione nativa di Android Auto per il sistema di infotainment del veicolo L'articolo Android Auto in versione nativa sarà a bordo di Volvo XC40 EV proviene da TuttoAndroid.

Android Auto monta a bordo di Toyota C-HR. Compatibilità in arrivo per RAV4 : Il processo di integrazione sui veicoli più venduti continua con Toyota RAV4 e C-HR, che a partire dai restyling 2020 potranno contare su Android Auto L'articolo Android Auto monta a bordo di Toyota C-HR. Compatibilità in arrivo per RAV4 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone con autonomia ottima? Possibile con il nuovo Android One Sharp S7 : Lo Sharp S7 è il nuovo Smartphone con batteria da 4000 mAh e display con tecnologia IGZO che dovrebbe garantire un'autonomia di una settimana L'articolo Smartphone con autonomia ottima? Possibile con il nuovo Android One Sharp S7 proviene da TuttoAndroid.

Altre novità per Android Auto : piccolo restyling per Google Maps - più coerente e gradevole : Google Maps su Android Auto ha subito delle piccole modifiche estetiche senz'altro gradite ai perfezionisti L'articolo Altre novità per Android Auto: piccolo restyling per Google Maps, più coerente e gradevole proviene da TuttoAndroid.

Android Auto 4.7 introduce una nuova opzione per le notifiche e si prepara ad una migliore gestione delle app : Dopo averne rivoluzionato l’interfaccia di recente, Google ha rilasciato un aggiornamento ad Android Auto per rifinire l’operazione eliminando qualche bug minore ed introducendo un’impostazione ulteriore per le notifiche. Android Auto 4.7 non presenta particolari novità. L’unica modifica visibile riguarda il comportamento del sistema alla ricezione di una notifica che contiene un contenuto multimediale: come si può vedere ...

Ecco i prezzi europei di Polestar 2 - l’auto elettrica con Android a bordo : Torniamo ad occuparci di Polestar 2, seconda generazione di auto elettriche ad alte prestazioni del Gruppo Volvo, la cui produzione inizierà nel 2020, con esordio sul mercato in programma a giugno. Il produttore ha finalmente reso noti quelli che saranno i prezzi ufficiali di Polestar 2 nei mercati in cui l’auto sarà inizialmente lanciata: Norvegia – 469.000 corone Svezia – 659.000 corone Germania – 58.800 euro Regno ...

Giornata fortunata per questi Samsung Galaxy : disponibile Android Auto wireless : Sapevamo che presto o tardi Android Auto wireless sarebbe stato compatibile con ogni dispositivo equipaggiato almeno con Android 9 Pie, ma finora alle promesse di Google non erano corrisposti i fatti, almeno non completamente (stando all'annuncio fatto in tempi non sospetti la situazione avrebbe dovuto sbloccarsi molto prima). Fino a qualche ora fa gli unici smartphone che consentivano di collegamento al sistema di infotainmente di Big G senza ...

Android Auto wireless è disponibile per tutti questi smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l’utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...

Tasker 5.8.5 ottiene l’automazione del tema scuro per Android 10 e altre novità : L'aggiornamento alla versione 5.8.5 di Tasker permette all'app di automatizzare l'attivazione del tema scuro, inoltre apporta anche un miglioramento per Google Drive e un paio di correzioni di bug. L'ultima versione di Tasker consente di attivare eventi in base all'attivazione o meno del tema scuro di Android, modificare l'impostazione in base all'ora del giorno e all'apertura di specifiche applicazioni. L'articolo Tasker 5.8.5 ottiene ...

Google introduce un sistema di inserimento automatico del codice di verifica SMS su Android : Pare che con l'ultimo aggiornamento di Google Play Services arrivi la possibilità di estrarre automaticamente i codici di verifica ricevuti via SMS L'articolo Google introduce un sistema di inserimento automatico del codice di verifica SMS su Android proviene da TuttoAndroid.