Andrea ha perdonato l' ex fidanzata | ritorno di fiamma per la coppia di Temptation Island

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Jessica ehanno fatto pace: la, dopo due anni e mezzo, si era lasciata durante l'ultima edizione die pareva che per i due non ci fosse la possibilità di undi. La Battistello si era molto legata al tentatore Alessandro Zarino, attuale tronista di Uomini e Donne, e aveva affermato di non voler continuare la sua relazione con il Filomena, salvo poi pentirsi della sua decisione una volta terminato il programma. Durante un'ospitata a Uomini e Donne su Canale 5, la giovane aveva confessato di essere ancora innamorata del suo ex, il quale non voleva più saperne, ma evidentemente le cose sono cambiate. Jessica ad: 'Mi sei mancato come l'aria' "Ho deciso di mettere da parte l'orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice... Tu o meglio Noi!". Con queste parole, che corredano una foto su Instagram postata da, viene sancito in maniera ...

terrymtd : @salieri_andrea Tutto può essere perdonato. - zazoomblog : Andrea Filomena ha perdonato Jessica? Lei chiede ‘aiuto’ ad Aldo e Alessia - #Andrea #Filomena #perdonato #Jessica… - zazoomnews : Andrea Filomena ha perdonato Jessica? Lei chiede ‘aiuto’ ad Aldo e Alessia - #Andrea #Filomena #perdonato #Jessica… -