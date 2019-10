Andrea Damante avrebbe tradito la De Lellis anche con Belen | lo riferisce ' Chi'

“Flirt tra Belen Rodriguez e Andrea Damante” : lei stava con Andrea Iannone - lui con Giulia De Lellis : Dalle “Chicche di gossip” del settimanale Chi arriva un’indiscrezione di quelle clamorose. Riguarda nientemeno che Belen Rodriguez e Andrea Damante, che – il condizionale è d’obbligo – avrebbero avuto un flirt parecchio tempo fa. Attenzione, non si parla di alcun tradimento ai danni di Stefano De Martino, il marito di Belen con cui ha ritrovato l’amore e sta vivendo una delle pagine più felici della sua ...

U&D - Andrea Damante è pazzo di Chiara Montemurro - la sosia di Giulia De Lellis : Dopo aver chiuso il capitolo di Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra che stia facendo sul serio e la conferma arriva proprio dal suo profilo Instagram dove ha postato un video in camera da letto in compagnia di una bellissima ragazza mora: si tratta di Chiara Montemurro. Classe 1995, Chiara vive e lavora a Roma con i suoi genitori e sua sorella Stefania ed è un vero e proprio spettacolo della natura. Capelli lunghi e castani, occhi marroni e ...

Andrea Damante sarebbe fidanzato con Chiara : i fan notano la somiglianza con la De Lellis : Per Andrea Damante potrebbe essere giunto il momento di voltare definitivamente pagina e di tornare a credere nell'amore dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis e i vari flirt che ha vissuto o che gli sono stati attribuiti nel corso di questa estate. Nelle ultime settimane, infatti, si sono diffusi sempre di più i rumors riguardanti una possibile relazione in corso tra l'ex tronista veneto e la bellissima 24enne Chiara Montemurro. A ...

Andrea Damante mostra la nuova fiamma : è identica a Giulia De Lellis Foto : La chiama simpaticamente "Diabolik", ma la bella mora che Andrea Damante mostra nelle sue stories su Instagram potrebbe essere semplicemente definita Giulia De Lellis 2. La nuova...

Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Una misteriosa mora a casa sua : Una misteriosa mora si aggira nelle Instagram story di Andrea Damante e, in tanti, si chiedono: il dj, ex tronista ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha una nuova fiamma? Il gossip sta coinvolgendo il mondo del web, che inizia a domandarsi chi sia realmente la ragazza che è stata più volte protagonista delle storie social di Damante. mora, completamente vestita di nero e con un fisico da urlo: lui l’ha soprannominata “Diabolik”, forse per via ...

Andrea Damante - la nuova fiamma è identica a Giulia De Lellis. La foto non mente : “È la sosia!” : La sua ex fidanzata Giulia De Lellis sta vivendo momenti entusiasmanti sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è un successone ed è tra i volumi più venduti. Inoltre, la love story con l’ex fiamma di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, sta viaggiando a gonfie vele. Ma Andrea Damante non resta certamente fermo a guardare. In alcune storie Instagram postate dall’ex ...

Andrea Damante potrebbe avere un nuovo amore : a cena e poi a casa con Chiara Montemurro : La vita sentimentale di Andrea Damante continua a far discutere: dopo il flirt, mai confermato, con Nicole Mazzocato, il siciliano torna al centro del gossip per un presunto nuovo amore. Stando ad alcune voci che circolano sul web, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Chiara Montemurro, una giovane che lui stesso ha immortalato in un video mentre stava a casa sua. Andrea e Chiara molto vicini a Milano La ...