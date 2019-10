Anche quest’anno cagnolini travestiti per Halloween | perché sì

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Le immagini che vi proponiamo arrivano direttamente da una delle manifestazioni più celebri al mondo sul tema: il BarkfestDog Costume Contest. Si svolge ogni anno a New York verso la fine di ottobre – quest’anno è andato in scena sabato 26 – e si tratta in sostanza di una parata in costume per animali che ha luogo all’Eisenhower Park, a Hempstead, nella periferia est della Grande Mela. A voler essere onesti, nonostante il tema sia, pare valga un po’ tutto: è sufficiente il pretesto di travestire i propricon qualunque cosa capiti tra le mani; che poi il risultato abbia a che fare con coccinelle, leoni o ex presidenti americani defunti poco importa. Sfogliare per credere.quest’annopersì Wired.

Fiorello : E anche quest’anno per la mia nuova avventura televisiva , il grande @armani sarà con me! - Raiofficialnews : 'È con grande orgoglio, impegno e convinzione che anche quest’anno la #Rai è con @AIRC_it: il #ServizioPubblico rac… - ElimazzottiJ : RT @fireflower02: ora anche wonho ma che cazzo sta succedendo quest’anno??? Io sono scioccata finiamolo sto 2019 perché siamo al limite -