Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Come segnalato già ieri sera da Carlo Alvino in un tweet, l’episodio contestato delsu Llorente, non è l’unico di cui si può discutere in Napoli-Atalanta. C’è almeno un’altro episodio chiaramente da punire con unper il Napoli ed è colpo preso in testa dagiudicato fuori area da Giacomelli. Lo ha sottolineato su Twitter Gerardo Marino con questoin cui sovviene quanto meno il dubbio che ilposso essere considerato dentro l’area.in questa occasione il direttore di gara non ritiene necessario andare a consultare il Var e da Banti (l’uomo al var), non arriva nessuna segnalazione. L'articoloilsuera da) ilNapolista.

pietro43914000 : @PinoVaccaro77 Da regolamento...poi ...puoi anche usare il 'buon senso' e lasciar andare , ma la trattenuta (doppia… - AntonioTorel79 : RT @napolista: Anche il fallo su #Callejon era da #rigore (VIDEO) Anche in questa occasione #Giacomelli non ritiene necessario andare a co… -