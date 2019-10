Amanda Knox | «Halloween | stanotte sarò donna che osa continuare a esistere»

“Chiedi ad Amanda” - la Knox terrà una rubrica di consigli su un settimanale. Scoppia la polemica : Si chiamerà “Ask Amanda Knox” la rubrica del settimanale Westside Seattle in cui la 32enne americana, che ha trascorso quasi quattro anni in una prigione italiana dopo la condanna per l’omicidio del 2007 di Meredith Kercher, trovata senza vita proprio il primo novembre di 12 anni fa a Perugia, risponderà a domande dei lettori su varie tematiche. Amore, sofferenza, vita, tristezza. Magari amicizia. A colpire il fatto che il ...

Amanda Knox risponde piccata a Lady Gaga : “La prigione è prigione” : “La fama è una prigione“. Queste le parole scritte su Twitter da Lady Gaga con evidente riferimento alla pressione che una star del suo calibro subisce quotidianamente. Il tweet non è stato apprezzato da Amanda Knox, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. La Know ha infatti risposto: “Ti capisco, ma la prigione è prigione“. Inutile dire che il botta e risposta ha ...

Amanda Knox : “Minacce prima di tornare in Italia - mi dicevano come mi avrebbero ammazzata” : "Ero sinceramente terrorizzata prima di tornare in Italia, ho rivenuto messaggi da persone che descrivevano come mi avrebbero ammazzata". Per la prima volta da quando è rientrata in Italia per il festival della Giustizia Penale di Modena, Amanda Knox parla di come è stato tornare nel Paese che stava per condannarla per l'omicidio di Meredith Kercher.Continua a leggere

Amanda Knox e Lorena Bobbitt insieme a un evento crime : social in delirio : Due delle protagoniste dei casi di cronaca nera americana più famosi di sempre parteciperanno insieme a un evento a Washington e sui social i fan impazziscono alla notizia, felici e increduli, come fosse la reunion di due super star. Come si legge su “The Blast”, Amanda Knox e Lorena Bobbitt Gallo appariranno insieme a un festival del crimine e i loro fan non vedono l’ora. Sì, “fan”, perché le due donne hanno migliaia di ammiratori negli Usa e ...

Il ladro Guede uccise Meredith! Amanda Knox in lacrime : Amanda Knox torna in Italia e scoppia in lacrime raccontando la sua versione dei fatti sull'omicidio Meredith al Festival della Giustizia penale in questi giorni a Modena. Il ritorno di Amanda Knox in Italia dall'assoluzione quattro anni fa finisce in lacrime. È la prima volta di Amanda da donna libera, come aveva scritto per annunciare il suo ritorno nel nostro Paese, dopo i terribili fatti di 12 anni fa che portarono ...

Si è comportata da bambina! Raffaele Sollecito su Amanda Knox in Italia : È un uomo adulto ormai, ma gli anni passati in carcere non potrà mai dimenticarli. Per questo Raffaele Sollecito si mostra stizzito quando gli viene chiesto di Amanda Knox. Il giovane che era stato processato per l’omicidio di Meredith Kercher – il noto delitto di Perugia – è stato intervistato da Video News in concomitanza con il ritorno dell’americana.-- A Pomeriggio 5 vengono mostrati stralci dell’intervista. Ancora una volta Sollecito ...