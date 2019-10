Alitalia | Lufthansa pronta a investire «ma servono precondizioni»

Alitalia - Lufthansa offre 200 milioni : <br>"Tagli alla flotta e al personale" : Sono passati più di due anni dal commissariamento di Alitalia e il salvataggio della compagnia aerea italiana, per quanto vicino, sembra allontanarsi di più giorno dopo giorno. Nell'affaire Alitalia è entrata a gamba tesa la compagnia aerea tedesca Lufthansa, che si è detta pronta ad investire più di tutti gli altri partner, circa 200 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni.La proposta di Lufthansa, arrivata con una lettera inviata a ...

Alitalia - Lufthansa pronta a investire : 16.35 Lufthansa ha inviato una lettera a Fs e al Mise sul dossier Alitalia. La compagnia tedesca è disponibile a considerare "un importante investimento", scrive nella missiva. L'investimento nella nuova Alitalia è subordinato a delle "precondizioni". Lufthansa chiederebb, tra l'altro, una riduzione significativa del costo degli aerei e degli equipaggi, un dimensionamento della flotta e del network, un aumento della produttività e un accordo ...

Alitalia - lettera di Lufthansa a Fs e ministero : “Disponibili a considerare l’investimento”. Ma mette paletti anche sul costo del personale : Adesso Lufthansa apre per davvero a un investimento nella nuova Alitalia. In una lettera inviata a Ferrovie dello Stato e al ministero dello Sviluppo Economico, la compagnia tedesca ha spiegato che sarebbe disposta a mettere sul piatto un importo superiore a quanto finora emerso da altri partner di mercato. Tradotto: molto più di Delta Airlines, che era disposta a ‘scommettere’ 100 milioni di euro, una cifra pari al 10% del nuovo ...

"Pronti a investire più di altri partner su Alitalia" : la lettera di Lufthansa a Mise e Fs : Lufthansa ha inviato una lettera a Fs e in copia conoscenza al Mise sul dossier Alitalia. Nel documento la compagnia tedesca non fa riferimento all’equity, ossia alla quota che acquisterebbe nella Newco, e non menziona cifre per quanto riguarda l’offerta, secondo quanto spiegano fonti del ministero. Ma nel testo si legge che Lufthansa è disponibile a considerare un importante investimento nella nuova Alitalia in un importo che ...

Lufthansa - sciopero delle hostess mentre si prepara per Alitalia : Gli assistenti di volo della compagnia tedesca sciopereranno domenica mattina, 20 ottobre, per la prima volta da 4 anni. Il sindacato Ufo chiede un aumento in busta paga dell’ 1,8% per i circa 22.000 assistenti di volo della compagnia

Alitalia - Patuanelli : non resterà a terra. Proroga dei termini da definire. Lufthansa esperienza passata : Proroga dei termini, prestito ponte, Lufthansa. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è intervenuto sul dossier infinito di Alitalia, intervistato a SkyTg24 economia

Alitalia/ I dubbi su Delta - Atlantia e Lufthansa : Si avvicina la scadenza indicata per la vendita di ALITALIA. Ma non è chiaro cosa vogliano davvero Delta, Atlantia e Lufthansa

Lufthansa in campo per il salvataggio di Alitalia : AGGIORNAMENTO 9 ottobre 2019 - Lufthansa in campo per il salvataggio di Alitalia, ma senza entrare nell’azionariato della compagnia italiana. "Serve esperienza e loro ne hanno" è il primo commento dai Benetton. I tedeschi hanno proposto a Ferrovie dello Stato di considerarli come alternativa a Delta nella nuova Newco guidata proprio da Ferrovie e da Atlantia. Fonti vicine alla trattativa, citate da Rainews24, parlano di un’ipotesi di "forte ...

Lufthansa ha inviato al governo una proposta di partnership commerciale con Alitalia : La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha inviato una lettera al ministero dello Sviluppo Economico e alle Ferrovie dello Stato proponendosi come partner commerciale per Alitalia, in alternativa alla compagnia statunitense Delta. Al contrario di Delta, però, Lufthansa non avrebbe offerto

Lufthansa e Benetton creano scompiglio in Alitalia : Lufthansa e Benetton creano scompiglio in Alitalia. La compagnia tedesca ha inviato una lettera al Mise per proporre un accordo commerciale per Alitalia come azione di disturbo del concorrente americano Delta che dovrebbe entrare in Alitalia con Fs, Mef e Atlantia. Il 15 ottobre è il limite per pres

Alitalia - Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

Alitalia - Lufthansa entra in partita : 16.50 Lufthansa scende in pista per il salvataggio di Alitalia. La compagnia tedesca ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato nella quale si proporrebbe come alternativa a Delta nella nuova newco guidata da Fs e Atlantia.Lo riferiscono fonti vicine alla trattativa. Non si tratterebbe però di ingresso nel capitale azionario perché, a quanto si apprende, il vettore avrebbe proposto una forte partnership commerciale. Serve esperienza e loro ...

Alitalia - Lufthansa propone partnership a Fs ma senza entrare nel capitale : Lufthansa ha scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato in cui propone una partnership con la Nuova Alitalia

Perché è arrivata l’ora di lasciare a Lufthansa la cloche di Alitalia : Roma. E’ il caso di richiamare la bistrattata Lufthansa dopo che il piano di salvataggio pubblico di Alitalia, con Ferrovie dello Stato, Tesoro e l’americana Delta Airlines, è stato platealmente sconfessato da Atlantia. Giovedì in una lettera al ministero dello Sviluppo economico la società dei Bene