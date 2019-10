Al via un progetto per abbattere la CO2 dei prodotti in legno

Jaguar Land Rover – Avviata la collaborazione con Artissima per il progetto JaguArt : Jaguar Land Rover avvia con Artissima una collaborazione biennale e presenta il progetto Jaguart In occasione dell’edizione 2019 della fiera Artissima – Internazionale d’Arte Contemporanea, che si terrà a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre, Jaguar Land Rover Italia, nuovo partner automotive della fiera, e Artissima danno il via ad un progetto artistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte emergente e di innescare ...

Umbria - Di Maio : “Lavorare a progetto comune è già vittoria. Patto civico è terza via con eccellenze che non rispondono a partiti” : “In questa campagna è venuto fuori un senso di comunità tra di noi inaspettato. Con lo stesso spirito di comunità che abbiamo portato avanti questo mese credo che abbiamo portato avanti varie iniziative di governo. Lavorare insieme per un progetto comune è già una vittoria”. Lo ha detto a Narni il capo politico M5S Luigi Di Maio parlando delle Regionali in Umbria a sostegno di Vincenzo Bianconi. “Lo dico ai cittadini umbri ...

Animali : al via il progetto europeo per migliorare la convivenza uomo-orso : L’orso bruno è una delle specie Animali più iconiche e conosciute da grandi e bambini, ma in molti Paesi rischia l’estinzione: è infatti abbondante nel nord e nell’est Europa, ma estremamente raro nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In particolare, nella penisola italiana l’orso è presente con una popolazione endemica e unica al mondo: l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), detto anche “l’orso mansueto” per il suo carattere ...

Antartide : al via l’operazione “IceBridge” - il progetto di mappatura dei ghiacci : Al via una vasta ricognizione dei cambiamenti nella copertura di ghiaccio sulla Terra: scienziati della NASA e dell’Australian Antarctic Division collaborano nell’ambito dell’operazione “IceBridge“, che combinerà dati provenienti da satelliti, aerei e unità di terra, per mappare i ghiacci in Antartide orientale e ottenere un quadro complessivo dello stato delle regioni polari. Il progetto ha preso il via ...

Pisa. Progetto Tramvia : al via ciclo di assemblee pubbliche : Si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 17 la prima assemblea delle quattro previste. Questa rientra nel ciclo di incontri

Tumori : nanomedicina personalizzata contro il cancro - al via il progetto “Cathena” : Lo studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente nel tessuto malato la quantità di farmaci antitumorali, modificando opportunamente lo stato fisiologico della parte interessata dal tumore prima della somministrazione dell’agente terapeutico. E’ l’obiettivo del progetto Cathena – Cancer THErapy by Nanomedicine, che punta a verificare, a livello preclinico, la possibilità di ...

Passo avanti per inviare astronauti sulla Luna : nuovo progetto di razzo vettore allo studio in Cina : Gli ingegneri aerospaziali cinesi hanno compiuto un decisivo Passo avanti nella progettazione di una nuova generazione di veicoli di lancio che potrebbero aiutare il programma di esplorazione Lunare con equipaggio del Paese. A rivelarlo è la China Aerospace Science & Technology Corporation (CASC), secondo cui uno studio preliminare sui razzi vettori, condotto dall’Accademia cinese per le Tecnologie applicate ai Veicoli di Lancio della ...

XIV Municipio. Cecera (PD) : Voto online del Campidoglio boccia progetto biblioteca a Ottavia : Alessio Cecera (PD): “Il Voto online si è rivelato una vera e propria beffa ai danni dei cittadini, un’impropria schedatura, uno scandalo a 5 stelle” così commenta a caldo la bocciatura l’ideatore e presentatore del progetto di “biblioteca e Centro artistico multimediale Ottavia Palmarola”. L’ex Assessore Alessio Cecera, riguardo al progetto di biblioteca che è stato bocciato dal Campidoglio non usa mezzi termini: “Il progetto della biblioteca ...

Al via in tutta Europa il progetto “Allenatore alleato di salute” : Varsavia, 14 ottobre 2019 – Una vera e propria “dichiarazione di guerra” ai tumori e agli stili di vita scorretti tra i giovanissimi. E’ quanto hanno concordato la Fondazione Insieme Contro il Cancro e gli allenatori di calcio europei dell’AEFCA (Alliance of European Football Coaches’ Association). A partire dalle prossime settimane in 49 diversi Paesi del Vecchio Continente sarà quindi avviata la campagna Allenatore alleato di ...

Immigrazione - Eni e Coldiretti danno il via al progetto Africa : Eni, Coldiretti e Bonifiche Ferraresi hanno firmato oggi a Cernobbio, nel corso del Forum dell'associazione agricola il progetto Africa

Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 migranti : Padova, 9 ott. (AdnKronos) – Parte un intervento straordinario nell’ambito del Fondo di Solidarietà, con obiettivo l’integrazione lavorativa dei migranti. Gli enti promotori del Fondo, ossia Fondazione Cariparo, Diocesi di Padova, Comune di Padova, Veneto lavoro, e Camera di Commercio di Padova hanno definito un’iniziativa con Confcooperative Veneto e Legacoop Veneto, per attivare percorsi di inserimento lavorativo ...