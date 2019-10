Al prezzo di 29 euro il nuovo Echo Wall Clock | compatibile con Alexa

TIM 10 Infinity Gold è in arrivo con un pacchetto ricco e prezzo di 10 euro al mese : Dal 5 novembre TIM proporrà ad alcuni già clienti l'offerta 10 Infinity Gold, con 50.000 minuti, 10 Giga, chat e social illimitati a 10 euro al mese. L'articolo TIM 10 Infinity Gold è in arrivo con un pacchetto ricco e prezzo di 10 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Presentata la Huawei Band 4 : non gli manca niente ed ha un prezzo di 25 euro : Da poco è stata ufficializzata la nuova Huawei Band 4, volta a richiamare le forme e le caratteristiche tecniche di Honor Band 5i (l'unica differenza estetica si riduce alla forma del tasto fisico, più lungo e schiacciato a bordo della smart-Band protagonista dell'articolo). Disponibile nelle colorazioni nera, ambra e rosa, il braccialetto intelligente ha un peso di 24 gr. ed è realizzata in plastica (per quanto riguarda la cassa) e silicone ...

Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro : Si chiama Mijia Rubik’s Cube ed è un nuovo progetto targato Xiaomi e approdato sulla piattaforma di crowdfunding del colosso cinese. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro proviene da TuttoAndroid.

Il prezzo europeo di Huawei Mate X sarà molto più elevato di quello cinese : Il primo pieghevole di Huawei dovrebbe essere lanciato a giorni in Cina. Rispetto alla variante europea a differire saranno il prezzo e, forse, il SoC L'articolo Il prezzo europeo di Huawei Mate X sarà molto più elevato di quello cinese proviene da TuttoAndroid.

Ferretti - nuova proroga dell’Ipo. prezzo verso i 2 euro : nuova proroga alle 16-17 di oggi, 16 ottobre, per chiudere il book dell'Ipo di Ferretti. Le attese erano per una chiusura del parterre degli investitori già martedì sera, 15 ottobre, dopo una prima proroga e un abbassamento della forchetta di Prezzo

Come promesso - il TCL Plex arriva in Europa ad un prezzo molto competitivo : Il nuovo TCL Plex arriva anche da noi in Europa con un prezzo di partenza di 330 euro L'articolo Come promesso, il TCL Plex arriva in Europa ad un prezzo molto competitivo proviene da TuttoAndroid.

Nubia Z20 arriva ufficialmente in Europa : due display e specifiche al top a un prezzo niente male : Nubia porta sul mercato europeo il suo nuovo flagship Z20, con due display AMOLED, specifiche da top di gamma e un prezzo interessante. L'articolo Nubia Z20 arriva ufficialmente in Europa: due display e specifiche al top a un prezzo niente male proviene da TuttoAndroid.

Il prezzo del tartufo bianco schizza a 300 euro - +20% in meno di una settimana : Il prezzo del tartufo bianco aumenta del 20% in meno di una settimana e schizza a 300 euro all’etto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale, dove il 5 ottobre le prime quotazioni erano di appena 250 euro all’etto: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia la sensibilità del pregiato tubero all’andamento climatico. I valori sono ora leggermente superiori a quelli fatti segnare ...

Arrivano altre conferme sul prezzo europeo di Redmi Note 8 : Diversi venditori europei hanno messo a listino il nuovo Redmi Note 8 ad un prezzo di 199 euro. L'articolo Arrivano altre conferme sul prezzo europeo di Redmi Note 8 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro è disponibile in pre-ordine su un negozio europeo a un prezzo alto : Il nuovo OnePlus 7T Pro è disponibile al pre-ordine su un negozio rumeno al prezzo di 842 euro L'articolo OnePlus 7T Pro è disponibile in pre-ordine su un negozio europeo a un prezzo alto proviene da TuttoAndroid.

Il potentissimo Red Magic 3S arriverà in Europa il 16 ottobre a un ottimo prezzo : Lo smartphone da gaming Red Magic 3S sarà disponibile in Europa dal 16 ottobre da 479 euro, intanto ci saranno delle promozioni per i primi acquirenti. L'articolo Il potentissimo Red Magic 3S arriverà in Europa il 16 ottobre a un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T arriva in Europa a un prezzo giusto e di fascia media : Dopo l'annuncio di fine estate il Huawei Nova 5T fa il suo sbarco anche in Europa L'articolo Huawei Nova 5T arriva in Europa a un prezzo giusto e di fascia media proviene da TuttoAndroid.

Sony svela Xperia 8 - con batteria da 2760 mAh e prezzo di 460 euro circa : Sony Xperia 8 è il nuovo mid-range del colosso hi-tech. Monta un display da 6 pollici, doppio modulo fotocamere e Android 9.0 Pie L'articolo Sony svela Xperia 8, con batteria da 2760 mAh e prezzo di 460 euro circa proviene da TuttoAndroid.

Prima apparizione dei Huawei Mate 30 in Europa - prezzo più basso del previsto : Buone notizie per gli europei e dunque anche per noi italiani. I Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro commercializzati ufficialmente finora solo in Cina hanno fatto la loro Prima apparizione proprio nel vecchio continente, ossia in Romania. Un buon segnale che senz'altro spiana la strada pure alla distribuzione dei telefoni dalle nostre parti. La notizia risale solo a poche ore fa: più esattamente un sito rumeno ha messo online le pagine di vendita ...