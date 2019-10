Al papà di Mario Bros il premio per la cultura | Continueremo a far divertire tutto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Manuela Gatti La più alta onorificenza a Shigeru Miyamoto. Prima di lui scienziati e artisti Prima di lui, lo stesso riconoscimento è stato assegnato a poeti, attori di teatro, biologi e matematici. A sportivi, anche. Mai a un disegnatore di videogiochi. Eppure quest'anno il governo giapponese ha deciso che tra le personalità meritevoli di ricevere il titolo di «Person ofl Merit», riservato a chi ha dato un contribuitole eccezionale al Paese, ci doveva essere anche lui: Shigeru Miyamoto, ildi Supere Zelda. Sessantasei anni, in Nintendo dal 1977, Miyamoto non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Lo ha dichiarato lui stesso quando gli è stato detto che, il prossimo 3 novembre, sarà insignito dell'onorificenza: «Vogliamo continuare a far sorridere le persone diil mondo», ha detto. La prima persona plurale non è un errore: «I videogame ...

